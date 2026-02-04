Украинцы активно ищут работу с гибким графиком, но есть нюанс: кого действительно зовут и на какие должности

В Украине на рынке труда сейчас больше всего вырос спрос на вакансии с гибким графиком в сфере торговли, обслуживания и начальных позиций для кандидатов без опыта, в частности на менеджера по работе с клиентами, помощника повара и операторов кол-центра. Работодатели реагируют на этот запрос, увеличивая количество "гибких" вакансий в крупных городах Украины, таких как Киев, Одесса и Львов.

Об этом говорится в анализе одного из кадровых порталов для поиска работы. По данным платформы, в декабре 2025 года количество откликов на вакансии с гибким графиком выросло на 13% по сравнению с декабрем 2024-го.

Причин такой статистики несколько. Во-первых, многие украинцы совмещают работу с уходом за детьми или родственниками. Во-вторых, часть людей меняет место жительства или живет между несколькими городами. В-третьих, растет количество студентов и людей без опыта, для которых фиксированный график часто является барьером для трудоустройства.

В каких профессиях спрос вырос больше всего

Наиболее разительные изменения зафиксировали в сфере торговли. Вакансии менеджера по работе с клиентами с гибким графиком в декабре 2025 года получали почти в 7 раз больше откликов, чем год назад. Это свидетельствует о том, что даже "офисные" профессии все чаще рассматриваются кандидатами как такие, которые должны быть адаптивными.

Еще один неожиданный лидер – помощник повара: количество откликов на гибкие вакансии выросло в 5 раз. Гостинично-ресторанный бизнес все активнее подстраивается под переменный формат работы. В то же время четкая тенденция прослеживается и в рабочих профессиях:

монтажник – +169%;

каменщик – +165%;

штукатур – +129%;

плиточник – +105%;

сборщик – +97%;

электрик – +42%.

Отдельно аналитики фиксируют рост спроса на 91% в категории "Начало карьеры" – среди студентов и кандидатов без опыта, для которых возможность подстраивать рабочие часы является критически важной. Несмотря на скепсис, работодатели постепенно адаптируются к новому запросу.

В декабре 2025 года общее количество вакансий с гибким графиком было на 9% больше, чем годом ранее. Больше всего таких предложений традиционно публикуют для должностей:

водителя;

продавца;

грузчика;

кассира;

уборщика;

повара;

разнорабочего (особенно в строительстве).

Самый заметный рост предложения зафиксировали для менеджеров по работе с клиентами – количество таких вакансий с гибким графиком выросло в 4 раза. Также работодатели стали чаще предлагать гибкие условия для:

операторов кол-центра (+156%);

упаковщиков (+105%);

электриков (+69%);

администраторов (+42%);

разнорабочих в строительстве (+37%).

В 2025 году особенно активным в этом плане стал гостинично-ресторанный бизнес. Гибкий график все чаще появляется в вакансиях бариста (+11%), барменов (+24%), поваров (+18%) и официантов (+21%). Похожая тенденция прослеживается и в логистике – водители (+23%) и грузчики (+11%).

Наибольшее количество вакансий с гибким графиком и откликов на них фиксировали в пятерке крупнейших городов Украины. Лидером традиционно остается Киев. Далее следуют Одесса и Львов с почти одинаковыми показателями. Чуть меньше таких предложений в Днепре и Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2026-го составила 27 500 грн. Это на 22% больше, чем было год назад. Больше всего выросла зарплата у маркировщиков – на 150%, до 25 000 грн.

