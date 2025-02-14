Украинцев заставляют установить фейковое приложение банка: как работает новая мошенническая схема

В Украине появилась новая мошенническая схема, направленная на владельцев банковских счетов. Злоумышленники выдают себя за сотрудников банка ("Пумб") и заставляют клиентов устанавливать поддельное приложение, тем самым получая доступ к их личным данным и средствам.

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Об этом банк сообщил своим клиентам. Как стало известно OBOZ.UA уведомление поступило в приложении. Мошенники заявляют, что текущее банковское приложение устарело и его необходимо заменить новой версией.

Под этим предлогом жертву просят удалить официальное приложение и загрузить новое, которое якобы является актуальной версией. Как только пользователь начинает процесс установки, преступники сопровождают его на каждом этапе: просят ввести логин, пароль, одноразовые коды подтверждения и другие персональные данные.

На самом деле, они используют эту информацию для получения полного доступа к банковскому счету жертвы. Чтобы не стать жертвой, следует обращать внимание на следующие тревожные сигналы:

вам неожиданно звонит по телефону человек, представляемый работником банка;

вас просят удалить официальное приложение банка;

вам предлагают загрузить приложение не из официальных источников (App Store или Google Play);

у вас требуют личные данные, пароли или SMS-коды.

Как защититься от мошенников

не устанавливайте приложения из неизвестных источников: загружайте и обновляйте банковские программы только через официальные магазины App Store или Google Play;

никогда не сообщайте пароли и коды подтверждения: сотрудники банка никогда не запрашивают эту информацию;

сотрудники банка никогда не запрашивают эту информацию; проверяйте информацию на официальных сайтах банка: если вам звонят по телефону с подозрительными просьбами, не выполняйте их и обратитесь непосредственно в банк через официальный контакт-центр;

если вам звонят по телефону с подозрительными просьбами, не выполняйте их и обратитесь непосредственно в банк через официальный контакт-центр; будьте внимательны к телефонным звонкам: если вас настойчиво просят что-то сделать немедленно, это повод заподозрить мошенничество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине время от времени активизируются мошенники, которые в соцсетях отслеживают сообщения людей, ищущих информацию о близких, находящихся в российском плену. Злоумышленники используют их уязвимое эмоциональное состояние и выманивают личные данные или средства.

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