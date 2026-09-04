Украинцев в Польше "переводят" на новый статус: кому предоставят и какие льготы можно потерять

Украинские беженцы, которые живут в Польше и имеют статус временной защиты, могут оформить специальную карту пребывания CUKR. Она подтверждает разрешение на временное проживание на особых условиях и выдается на три года. После получения карты статус PESEL UKR меняется на CUKR, из-за чего человек теряет часть прав, связанных именно с временной защитой.

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Карта CUKR вместо этого дает более стабильное основание для проживания в Польше и полный доступ к рынку труда без отдельного разрешения, объяснили в профильном издании inPoland. Ее владельцы также могут вести предпринимательскую деятельность на условиях, предусмотренных для граждан Польши.

Кто может получить карту CUKR

Для большинства заявителей действуют такие основные требования:

на день подачи заявления необходимо иметь действующий статус UKR;

статус UKR должен быть действующим по состоянию на 4 июня 2025 года;

статус на день подачи заявления должен быть непрерывным не менее 365 дней, однако эти 365 дней не обязательно должны непосредственно предшествовать подаче заявления.

Существуют отдельные правила для детей, родившихся в Польше после 23 февраля 2022 года. В частности, ребенок со статусом UKR может получить CUKR, если его мать также имеет карту CUKR.

Заявления принимают до 4 марта 2027 года, но подать его можно исключительно онлайн через систему Moduł Obsługi Spraw (MOS). Для оформления нужны:

цифровое фото;

подтверждение уплаты сборов;

электронная подпись – в частности Profil Zaufany, квалифицированная электронная подпись или Profil Osobisty.

Есть также важный нюанс для украинцев, которые уже ожидают решения по заявлению на временное проживание, в частности на проживание и работу. Такого человека не лишают возможности подать заявление на CUKR. Но если он это сделает, предыдущее производство по разрешению на временное проживание будет автоматически прекращено в силу закона. Отдельного решения о его прекращении воевода не будет выносить.

Таким образом, подача заявления на CUKR фактически означает выбор этого специального механизма вместо незавершенной процедуры получения обычного разрешения на временное проживание. После завершения трехлетнего срока владелец CUKR сможет подать заявление на следующее разрешение на проживание уже по общим правилам польского миграционного законодательства.

Сколько стоит CUKR

Общая стоимость оформления карты составляет 440 злотых:

340 злотых – плата за предоставление разрешения на временное проживание;

100 злотых – плата за изготовление карты.

Для несовершеннолетних детей плата за изготовление самой пластиковой карты составляет 50 злотых.

Что дает карта CUKR

Владелец карты получает разрешение на проживание в Польше на три года и может работать без оформления дополнительного разрешения. Также разрешено вести предпринимательскую деятельность. Период проживания на CUKR учитывается при выполнении требований для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Карта также позволяет путешествовать по Шенгенской зоне – до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. В то же время длительный выезд из Польши имеет последствия: если владелец CUKR находится за пределами Польши более шести месяцев, он теряет разрешение на временное проживание.

Какие права можно потерять после перехода с UKR на CUKR

После получения карты статус UKR автоматически меняется на CUKR. Из-за этого человек перестает пользоваться правами, которые предоставлялись именно в рамках временной защиты.

В частности, речь идет о возможности бесплатного проживания и питания в центрах коллективного размещения, а также о части социальной поддержки, предусмотренной для людей с временной защитой. В то же время другие социальные выплаты, например 800+, могут быть доступны при условии выполнения требований соответствующих программ.

Как сообщал OBOZ.UA, на польской границе изменили подход к украинцам. Их все чаще могут регистрировать как туристов, а не как лиц, прибывающих для получения временной защиты.

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