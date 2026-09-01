На польской границе изменили подход к украинцам: что происходит

Украинцев, которые въезжают в Польшу, все чаще могут регистрировать как туристов, а не как лиц, прибывающих для получения временной защиты. Особенно заметной эта тенденция стала весной 2026 года на отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе. Правозащитники обратили внимание на резкое сокращение количества въездов граждан Украины, которых пограничники классифицируют как эвакуацию или въезд в рамках временной защиты.

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Об этом пишет Rzeczpospolita, ссылаясь, в частности, на данные Хельсинкского фонда по правам человека (HFPC). В то же время польские официальные правила предусматривают, что для сохранения временной защиты гражданин Украины должен соответствовать определенным условиям, а после изменений, вступивших в силу в марте 2026 года, для получения PESEL со статусом UKR необходимо обратиться с заявлением в течение 30 дней после въезда.

Что изменилось на польской границе

По информации HFPC, на некоторых пунктах пропуска с марта по июнь 2026 года резко сократилось количество въездов граждан Украины, цель которых пограничники определяли как эвакуацию или получение временной защиты. Вместо этого правозащитники говорят об увеличении случаев, когда украинцев регистрируют с другой целью – в частности, как туристов.

Наиболее заметно это видно на пункте пропуска в Медике. По данным, которые приводит польская пресса, в январе и феврале 2026 года там в качестве беженцев зарегистрировали около 9 тыс. человек. В последующие месяцы показатель был значительно ниже:

в марте – 1814 человек;

в апреле – 82;

в мае – 94;

в июне – 359.

Подобную тенденцию, по данным правозащитников, наблюдали также в Корчовой, Грубешове и Дорогуске. В то же время пункт пропуска в Гребенном называют исключением из этой тенденции.

При этом официальной статистики, которая показывала бы, сколько именно украинцев были переквалифицированы из категории лиц, въезжающих для получения защиты, в туристов, пока нет. Поэтому приведенные цифры не следует автоматически трактовать как количество людей, лишенных статуса временной защиты.

Почему это важно для украинцев

Классификация цели въезда напрямую влияет на людей, рассчитывающих на временную защиту в Польше. PESEL со статусом UKR является официальным подтверждением права находиться в стране в рамках временной защиты и связанных с ней прав. В целом польские власти продлили эту программу поддержки до 4 марта 2027 года.

В то же время некоторые правила изменились с 5 марта 2026 года. Для человека, въезжающего в Польшу с целью воспользоваться временной защитой, предусмотрена необходимость получить PESEL UKR. Заявление нужно подать не позднее чем через 30 дней после въезда. Если этого не сделать в установленный срок, временная защита может прекратиться.

Отдельно польские правила предусматривают утрату права на пребывание в рамках статуса UKR, если человек покидает территорию Польши более чем на 30 дней. Это касается, в частности, поездок в Украину или другие страны ЕС. После легального возвращения в Польшу и повторного выполнения условий право на временную защиту может быть восстановлено.

Также в конце августа 2026 года для части украинцев в Польше действует отдельное требование о подтверждении личности. Оно касается тех, кто получил PESEL UKR на основании заявления без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Такие люди должны были подтвердить свою личность в органе местного самоуправления до 31 августа 2026 года, предъявив действующий проездной документ. Тем, кто этого не сделал, с 1 сентября статус UKR будет изменен на NUE, а человек потеряет право на легальное пребывание в Польше на основании временной защиты.

Украинцев могут не уведомлять, как именно их классифицировали

Как отмечают польские медиа, пограничникине обязаны отдельно сообщать гражданину Украины, по какой именно категории был зарегистрирован его въезд. Из-за этого человек может пересечь границу, а уже через некоторое время выяснить, что его пребывание оформлено не так, как он ожидал.

Польская пограничная служба отмечает, что гражданин Украины, считающий, что его неправильно классифицировали при пересечении границы, имеет право обжаловать такое решение. Для этого нужно обратиться в подразделение пограничной службы, которое регистрировало въезд.

На подачу жалобы предусмотрено 30 дней. По данным польской прессы, аналогичный 30-дневный срок действует и для обращения за получением PESEL со статусом UKR после въезда. Ситуацией также занимается польский омбудсмен – Уполномоченный по правам граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство Польши опровергло распространенный миф о беженцах из Украины. Чиновники раскрыли реальное влияние таких людей на местную экономику.

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