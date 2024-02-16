Украинцев штрафуют за торговлю цветами: за какие точно накажут

Накануне начала цветения первоцветов украинцам напомнили, что торговля этими цветами – незаконна, а потому наказывается штрафами. Их размер составляет от 1 700 до 3 655 грн.

Дело в том, рассказали в Киевскаой городской государственной администрации (КГГА), что первоцветы относятся к редким и исчезающим видам растений. В связи с чем большинство из них:

занесены в Красную книгу Украины;

охраняются законом.

"Собирание первоцветов вредит природе тем, что не позволяет растениям образовать семена, ведь они размножаются не только луковицами. Срыв нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение", – сообщил в КГГА.

За торговлю какими цветами штрафуют

Также там напомнили: торговля первоцветами преследуется органами Национальной полиции и Государственной экологической инспекцией. И наказывается штрафом от 1 700 до 3 655 грн.

Конкретно же штрафуют же за торговлю подснежниками. А также:

крокусами;

белоцветами;

сон-травой и т.д.

"Их массовое уничтожение для продаж приводит к уменьшению количества первоцветов в природе. А также грозит их полным уничтожением", – резюмировали в КГГА.

Рыбаков тоже хотят штрафовать

В то же время, правительство предлагает изменить Кодексы об административных и уголовных правонарушениях и усилить ответственность за незаконный лов рыбы. Если изменения примут:

максимальный штраф выпишут за грубые нарушения, совершенные повторно, составит 12 750 грн;

минимальное наказание тоже вырастет – с нынешних 170 до 680 грн.

Впрочем, законопроект предусматривает не только повышение штрафов. Также предлагается ввести такие нормы:

предоставить рыбоохранникам право задерживать нарушителей и доставлять их в правоохранительные органы или сельсоветы;

прекратить выдачу рыболовных билетов на время военного положения и еще год после его отмены.

По словам авторов законопроекта, новые нормы не только помогут охране водных биоресурсов, но и увеличат потребление рыбы украинцами и обеспечат наполнение госбюджета. Как отмечается в пояснительной записке к документу, благодаря более жесткому регулированию в Украине увеличится промышленное производство рыбной продукции. Кроме того, граждане получат больше рабочих мест, ожидают авторы инициативы.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, какие штрафы могут получить украинцы за нарушение комендантского часа. По словам юристов, специального наказания за такие действия в Украине нет, однако это не означает, что нарушителя не смогут оштрафовать.

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