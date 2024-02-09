Штрафы до 12 750 грн: любителям рыбалки в Украине готовят жесткие наказания

Правительство Украины предлагает изменить Кодексы об административных и уголовных правонарушениях и усилить ответственность за незаконный лов рыбы. Если изменения примут, максимальный штраф выпишут за грубые нарушения, совершенные повторно, – 12 750 грн. Но минимальное наказание тоже вырастет – с нынешних 170 грн до 680 грн.

Соответствующие изменения предложены в проекте закона № 10433. Кабинет министров зарегистрировал его в Верховной Раде в конце января 2024 года, сейчас документ ожидает рассмотрения.

Законопроект предусматривает не только повышение штрафов. Также предлагается ввести такие нормы:

предоставить рыбоохранникам право задерживать нарушителей и доставлять их в правоохранительные органы или сельсоветы;

и доставлять их в правоохранительные органы или сельсоветы; прекратить выдачу рыболовных билетов на время военного положения и еще год после его отмены.

По словам авторов законопроекта, новые нормы не только помогут охране водных биоресурсов, но и увеличат потребление рыбы украинцами и обеспечат наполнение госбюджета. Как отмечается в пояснительной записке к документу, благодаря более жесткому регулированию, в Украине увеличится промышленное производство рыбной продукции. Кроме того, граждане получат больше рабочих мест, ожидают авторы инициативы.

Штрафы за рыбалку: какие суммы предлагают установить в 2024 году

Согласно проекту закона, штрафы за нарушения правил рыбалки вырастут в разы. Так:

штраф за неквалифицированное нарушение правил рыболовства (например, без рыболовного билета) вырастет со 170 грн до 680-2550 грн (с 10 необлагаемых минимумов до 40-150, такой минимум составляет 17 грн).

(с 10 необлагаемых минимумов до 40-150, такой минимум составляет 17 грн). за грубое нарушение (например, с сокрытием или превышением лимитов отлова) штраф будет уже 3400-8500 грн с конфискацией орудий ловли и рыбы;

орудий ловли и рыбы; максимальный штраф предусмотрен за за повторное грубое нарушение в течение года – в размере 6800-12750 грн.

Основные правила рыбалки в Украине: какие нормы действуют сейчас

Рыболовство в Украине регулируется "Правилами любительского и спортивного рыболовства", которые были обновлены в 2022 году. Эти правила определяют разрешенные виды, размеры, количество и орудие отлова рыбы, а также запрещенные места, время и способы рыболовства. Некоторые из основных норм таковы:

Ловить рыбу можно только с рыболовным билетом, который можно приобрести в специализированных магазинах или онлайн.

который можно приобрести в специализированных магазинах или онлайн. Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг для одной особи, если ее размер превышает минимально разрешенный для отлова.

Нельзя ловить рыбу, занесенную в Красную книгу Украины и перечень регионально редких видов, а также в другие международные природоохранных списки.

Нельзя ловить рыбу в радиусе 500 м от хозяйства по разведению рыбы , в каналах электростанций, мелиоративных системах и шлюзах, возле охраняемых мостов в водоемах экологически загрязненных, а также других запрещенных местах.

, в каналах электростанций, мелиоративных системах и шлюзах, возле охраняемых мостов в водоемах экологически загрязненных, а также других запрещенных местах. Нельзя ловить рыбу в периоды нерестовых запретов , установленных для отдельных видов рыбы и регионов.

, установленных для отдельных видов рыбы и регионов. Запрещено ловить рыбу с моторных судов с включенной силовой установкой с использованием более одного орудия отлова на одного рыбака.

с использованием более одного орудия отлова на одного рыбака. Нельзя использовать запрещенные орудия отлова, такие как электрический ток, взрывчатка, ядовитые вещества , подводное ружье и т.д.

, подводное ружье и т.д. Нельзя использовать в качестве живой приманки (живца) виды рыбы, отлов которых запрещен.

Следует учитывать, что это лишь основные нормы рыболовства в Украине. Все ограничения прописаны в полном тексте правил. Также для уточнения деталей можно обращаться Госрыбагентство (новое название – Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ).

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, какие штрафы могут получить украинцы за нарушение комендантского часа. По словам юристов, специализированного наказания за такие действия в Украине нет, однако это не означает, что нарушителя не смогут оштрафовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!