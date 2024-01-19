Какие штрафы могут получить украинцы за нарушение комендантского часа: озвучены суммы и как наказывают

В Украине специализированных штрафов за нарушение комендантского часа нет, ответственность за нарушение несется на общих основаниях. Максимум – могут выписать штраф в размере 136 до 255 грн.

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Также за нарушение могут отправить на общественные работы срок (от 40 до 60 часов или от 1 до 2 месяцев) или наложить наказание в виде административного ареста до 15 суток. Об этом рассказал Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ для "Право в условиях войны".

"Вместе с тем лицо несет ответственность на общих основаниях за невыполнение законных требований патрулей, состав которых определяет местная власть (обычно в них входят работники Национальной полиции, Национальной гвардии, члены ТрО и другие) – злостное неповиновение законному распоряжению или требованию таких лиц образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 185 КУоАП.

К ответственности по ст. 185 КУоАП привлекает суд по материалам, составляющим полицейские (протокол, видео с нагрудных видеорегистраторов, показания лиц и т.п.). Санкция статьи предусматривает штраф от 136 до 255 грн, либо общественные работы сроком от 40 до 60 часов, либо исправительные работы от 1 до 2 месяцев, либо административный арест до 15 суток", – пояснил специалист.

В Украине могут изменить систему штрафа за нарушение комендантского часа

В стране готовятся поменять эти штрафы. В частности, парламентариями был создан законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа, однако во втором чтении он был провален.

"За" проголосовали только 214 народных депутатов. Однако проект отправлен на повторное второе голосование.

Как известно, он предусматривает штрафы для нарушителей комендантского часа размером от 8500 до 17000 грн (за повторное нарушение увеличиваются вдвое). Также в документе говорится о штрафах для бизнеса – от 3000 до 6000 минимумов (51–102 тыс. грн.)

В МВД назвали случаи, не являющиеся нарушением комендантского часа. А именно – если гражданин:

направляется к/из укрытий во время воздушной тревоги;

сопровождает раненых, тяжелобольных;

осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;

оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;

находится в состоянии крайней необходимости.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, несмотря на увеличение штрафов и вероятность лишения водительских прав, десятки тысяч человек в Украине продолжают пренебрегать Правилами дорожного движения и садятся за руль в нетрезвом состоянии. В 2023 году в судах было рассмотрено более 73 тыс. протоколов, составленных на пьяных водителей.

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