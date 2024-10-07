В Украине резко изменили стоимость ключевых документов: сколько теперь стоит паспорт

С 7 октября 2024 меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно -миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины. Граждане будут платить 650 грн за оформление паспортных документов, а обмен водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства будет стоить 950 грн.

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Об этом сообщил Паспортный сервис. Данные тарифы отражают новые экономические реалии и увеличенные расходы по предоставлению административных услуг. Согласно информации, основные пакеты сервисных услуг получили следующие новые цены:

оформление паспортных документов для граждан Украины – 650 грн. Эта услуга включает как изготовление внутреннего паспорта гражданина Украины, так и загранпаспорта;

– 650 грн. Эта услуга включает как изготовление внутреннего паспорта гражданина Украины, так и загранпаспорта; оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн. Это предусматривает оформление вида на жительство и других документов, подтверждающих легальность пребывания на территории Украины;

– 1250 грн. Это предусматривает оформление вида на жительство и других документов, подтверждающих легальность пребывания на территории Украины; обмен водительского удостоверения – 950 грн. Такая процедура охватывает изменение водительского удостоверения как по техническим причинам (изменение персональных данных, истечение срока действия), так и в случае потери документа;

обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн. В случае смены владельца, регистрации новых транспортных средств или смены любых других данных, владельцы авто должны оплатить этот тариф;

– 950 грн. В случае смены владельца, регистрации новых транспортных средств или смены любых других данных, владельцы авто должны оплатить этот тариф; проставление апостиля – 650 грн. Апостиль необходим для легализации документов, которые используются за рубежом, и это стандартная процедура для многих украинцев.

Помимо смены тарифов, в августе 2024 года в Украине произошли важные изменения в законодательстве по оформлению паспортов. В частности, был уменьшен возраст, с которого гражданин Украины может самостоятельно обратиться за оформлением загранпаспорта. Если раньше такая возможность предоставлялась с 16 лет, то теперь этот возраст уменьшен до 14 лет. Это изменение сделано с целью упрощения процедуры получения зарубежных документов для молодежи, часто выезжающей за границу на обучение или по делам.

Кроме этого, была унифицирована стоимость оформления паспортов для украинцев, которые обращаются в представительства ГП "Документ" за границей. Ранее стоимость административных сборов могла значительно отличаться в зависимости от страны, но теперь этот тариф одинаков, независимо от того, обращается ли гражданин в Украине или за ее пределами. Это изменение направлено на то, чтобы процесс оформления документов за рубежом стал более доступным для временно проживающих или работающих в других странах украинцев.

Оформление внутреннего или загранпаспорта для граждан Украины за границей также подпадает под новые правила. Теперь срок выдачи этих документов не может превышать 3 месяцев, независимо от места подачи заявки. Это значительно ускоряет процесс и обеспечивает большую предсказуемость для нуждающихся в оформлении паспортных документов в срочном порядке.

Изменения в системе паспортно-миграционных услуг не только обеспечивают большую прозрачность в процессе оформления документов, но и упрощают их получение. Кроме того, новые цены и унификация тарифов позволяют гражданам Украины быстрее и эффективно получать необходимые документы как внутри страны, так и за ее пределами. Это важно в условиях, когда все больше украинцев нуждаются в оформлении документов для путешествий, обучения или работы за границей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 10 ноября 2024 года на границах ЕС заработает система EES, которая будет фиксировать биометрические данные иностранцев, что позволит упростить пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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