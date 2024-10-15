В Украине изменили время срочного оформления паспорта: за сколько теперь сделают документ
Кабинет министров сократил сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Теперь вместо 10 изготовят за 7 дней.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил: изменения не касаются первого оформления паспорта.
"Сокращен срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины. Кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые", – говорится в сообщении.
В то же время, подчеркивается, перечень админуслуг дополнили услугой по одновременному оформлению, обмену паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В том числе вместо утраченного или похищенного документа.
Сколько стоит оформить паспорт
В то же время с 7 октября в Украине изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ". Теперь:
Эта услуга включает как изготовление внутреннего паспорта гражданина Украины, так и загранпаспорта.
- Оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн.
Это предусматривает оформление вида на жительство и других документов, подтверждающих легальность пребывания на территории Украины.
- Обмен водительского удостоверения – 950 грн.
Такая процедура охватывает смену водительского удостоверения как по техническим причинам (изменение персональных данных, истечение срока действия), так и в случае потери документа;
- Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн.
В случае смены владельца, регистрации новых транспортных средств или смены любых других данных, владельцы авто должны оплатить этот тариф;
- Проставление апостиля – 650 грн.
Апостиль необходим для легализации документов, которые используются за рубежом, и это стандартная процедура для многих украинцев.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине снизили стоимость доставки документов – прежде всего загранпаспортов – для граждан, проживающих за границей. Теперь это обойдется в 6 долларов + 10 грн НДС.
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