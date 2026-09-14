Украинцев обманывают в супермаркетах: на какие действия продавцы на самом деле не имеют права

В Украине в 2026 году покупателя нельзя автоматически заставить оплатить товар, который он случайно разбил или повредил в магазине, ведь до момента покупки владельцем товара остается сам магазин. Если продавцы считают, что ущерб нанесён именно по вине покупателя, это необходимо доказать, а самостоятельно взыскивать деньги сотрудники магазина не имеют права.

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Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Если товар поврежден непреднамеренно ещё до его приобретения, риск случайного повреждения, как правило, ложится на владельца имущества, то есть на магазин.

Кто несет ответственность за товар в магазине

Ключевым в такой ситуации является вопрос права собственности. Пока покупатель не приобрел товар и не оплатил его, владельцем остается магазин. Именно поэтому до момента покупки риск случайного повреждения имущества несет его владелец, если иное прямо не установлено законом или договором.

Отмечается, что это предусмотрено статьей 323 Гражданского кодекса Украины. Она устанавливает, что риск случайного уничтожения или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом.

Следовательно, если человек просто проходил между полками, случайно задел товар, и тот упал, сам факт повреждения еще не означает, что покупатель автоматически стал должником магазина. Важно и то, что речь идет именно о случайном повреждении. Если же человек умышленно разбил товар или своими действиями явно причинил ущерб, ситуация может быть иной.

Магазин не может просто заставить покупателя заплатить

Работник супермаркета может зафиксировать факт повреждения товара, вызвать администратора, составить соответствующий акт или собрать другие доказательства обстоятельств происшествия. Однако в 2026 году требовать от покупателя немедленно оплатить стоимость разбитой бутылки или другого товара лишь на основании собственной оценки сотрудник магазина не имеет права.

Если магазин считает, что покупатель виновен в повреждении имущества, вину необходимо доказать. То есть сама фраза "вы это разбили, поэтому должны заплатить" не заменяет доказательств того, что именно действия покупателя причинили ущерб и что он должен нести за него ответственность. В спорной ситуации магазин не может самостоятельно превратить требование о компенсации в безусловный долг покупателя.

Что делать, если товар упал по вине самого покупателя

По словам Госпродпотребслужбы, здесь важно различать случайность и доказанную вину. Например, покупатель берет бутылку с полки, другая бутылка случайно падает на пол, хотя человек не делал ничего умышленного. Или товар был размещен так, что его легко задеть при проходе.

Другая ситуация может возникнуть, если человек умышленно бросает товар, ведет себя неосторожно или своими действиями непосредственно вызывает его повреждение. Тогда магазин может требовать возмещения убытков, но вопрос вины и размера ущерба все равно должен решаться в соответствии с законом. Именно поэтому не стоит путать факт повреждения товара с автоматической обязанностью покупателя его оплатить.

Что говорит закон о правах потребителя

Защита покупателей предусмотрена также Законом Украины "О защите прав потребителей". В частности, статья 17 предусматривает право потребителя свободно выбирать продукцию и форму ее оплаты. Продавец должен содействовать такому выбору, а покупателя нельзя принуждать приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента.

Если после случайного падения бутылки работник магазина заявляет, что покупатель теперь обязан купить её, такое требование не становится законным только потому, что товар физически находится рядом с покупателем. Человека нельзя просто заставить приобрести товар, который он не планировал покупать.

Если товар случайно разбился или был поврежден, прежде всего нужно спокойно объяснить работникам, что это произошло непреднамеренно. Не стоит сразу признавать свою вину или подписывать документы, содержание которых непонятно.

Можно попросить администратора магазина объяснить, на каком именно основании от покупателя требуют оплату. Если сотрудники настаивают, что человек должен возместить ущерб, стоит попросить официально зафиксировать происшествие. В случае конфликта Госпродпотребслужба советует обращаться за помощью, а в спорных ситуациях также можно вызвать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в супермаркетах и магазинах продавцы используют целый ряд уловок, из-за которых покупателям приходится платить больше. В некоторых случаях речь идет о мошеннических схемах.

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