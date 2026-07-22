Как обманывают украинцев в супермаркетах: раскрыты схемы, о которых стоит знать каждому

В Украине в супермаркетах и магазинах продавцы используют целый ряд уловок, из-за которых покупателям приходится платить больше. В некоторых случаях речь идет о мошеннических схемах. О том, как не стать жертвой обмана в супермаркете, читайте в материале OBOZ.UA.

Неправильный вес и махинации с весами

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Приборы для взвешивания — как в отделах самообслуживания, так и непосредственно на кассах — легко настроить не в пользу покупателя. Для этого часто используют технические уловки: незаметно натянутые нитки, незаметно подложенные под чашу весов предметы или специальные грузики.

Лайфхак для проверки:

Взвесьте свой смартфон на весах, в точности которых вы уверены (например, дома), и запомните его точный вес в граммах.

Если у вас возникнут сомнения относительно правильности работы весов в магазине — просто положите на них свой телефон. Это мгновенно выявит любую погрешность или обман.

Различные цены: политика "забывчивого" ценника

Согласно законодательству Украины, магазин обязан продать вам товар именно по той цене, которая указана на ценнике в торговом зале. Однако на кассе чек часто оказывается выше – продавцы списывают это на то, что "не успели переклеить цену после окончания акции".

Обращайте внимание также на весы самообслуживания, которые сразу печатают наклейку со штрих-кодом: иногда в их систему заложены устаревшие или более высокие тарифы, чем указано на витрине.

"Хитрая сдача" и правила округления

При расчете наличными действуют официальные правила округления чека:

Сумму до 5 копеек магазин имеет право оставить себе (округление в сторону уменьшения выплаты покупателю).

Сумму от 5 копеек и более заведения обязаны округлять в пользу покупателя (то есть прощать эти копейки).

Маркетологи супермаркетов прекрасно знают это правило и намеренно устанавливают цены на уровне 9,96 грн, 9,97 грн или 9,99 грн. За каждую такую позицию вы гарантированно платите полные 10 гривен, а копейчатая разница остается в кассе магазина.

Как защититься:

Рассчитывайтесь банковской картой или смартфоном через NFC. При безналичной оплате копейки снимаются в точности до суммы в чеке — никакие правила округления в этом случае не действуют.

Опасные для здоровья "уценки"

Продажа просроченных продуктов питания в Украине строго запрещена законом. Несмотря на это, некоторые торговые точки пытаются минимизировать убытки и продают товары, срок годности которых уже истек (или истекает через несколько часов), под видом "выгодной уценки".

Всегда тщательно проверяйте маркировку. Помните: если товар хранился в ненадлежащих условиях (например, молочные продукты или мясо вне холодильника), он может испортиться значительно раньше даты, указанной на упаковке.

Ложные скидки и искусственные распродажи

Классическая ловушка для любителей экономить: за несколько дней до объявления "грандиозной акции" супермаркет искусственно поднимает стоимость товара на 30–40%, а затем делает "скидку 25%". В результате зачеркнутая "старая" цена оказывается вымышленной, а "акционный" товар стоит столько же или даже дороже, чем до начала стимулирующих продаж.

Оплата за лишнюю тару

Покупая продукцию на развес (готовые салаты, мясную нарезку, сыры или кулинарию), вы должны платить исключительно за вес самого продукта.

Убедитесь, что продавец вычел вес пластикового контейнера, лотка или плотной бумаги (нажал кнопку "Тара") перед тем, как взвесить ваш товар. В противном случае вам придется покупать пластиковые лотки по цене дорогих деликатесов.

Золотое правило сознательного покупателя

Все эти схемы рассчитаны на невнимательность, спешку и спонтанность действий. Защитить свой бюджет довольно просто:

Составляйте четкий список покупок перед каждым походом в магазин и придерживайтесь его.

Не ходите в супермаркет на голодный желудок.

Внимательно читайте этикетки, проверяйте состав и сроки годности.

Всегда сверяйте чек с реальными ценами у кассы, не отходя от нее.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты — прежде всего, крупных номиналов. Обосновать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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