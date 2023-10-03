Украинцев обманывают в супермаркетах и заставляют платить больше: как не стать жертвой

В супермаркетах и магазинах проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров, которые позволяют получать больше денег с покупателей. В частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы при округлении сдачи у продавца. оставалось больше денег. Выход – расплачиваться картой, ведь в таком случае правила округления не действуют.

Дело в том, что по правилам округления, продавцы могут отдать покупателю не всю сдачу, говорится в материале OBOZREVATEL. Так:

магазин имеет право оставить себе сумму в менее 5 коп.;

более 5 коп. должны "простить" покупателю.

В связи с этим магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Так, например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн покупателю все равно придется заплатить 10 грн.

Видео дня

Как не переплачивать

Впрочем, существует способ не попасться на эту уловку супермаркетов. Достаточно всего-лишь расплачиваться картой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорится в материале.

Что делать, если кассиры отказываются принимать деньги

Также нередко кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать у покупателей банкноты и монеты каких-либо номиналов.Это – прямое нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. А потому в таких случаях покупателям следует обращаться к администрации.

"Кассиры должны принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов. Также кассиры должны самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были банкноты и монеты, необходимые для выдачи сдачи", – объяснили эксперты "Защиты прав потребителей".

Они подчеркнули: если же кассир настойчиво требует определенную сумму денег, заставляет разменять крупную сумму в другом месте и уже потом оплатить покупку, либо же не хочет принимать деньги из-за их номинала, также следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь, в таком случае, кроме явного нарушения прав покупателя, кассир также перекладывает на него свои обязанности.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Дело в том, что зачастую эти люди не представляют магазин, ведь работают по найму от другой компании. Более того, подобное требование является грубым нарушением законодательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!