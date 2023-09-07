В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Дело в том, что зачастую эти люди не представляют магазин, ведь работают по найму от другой компании. Более того, подобное требование является грубым нарушением законодательства.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили:

товаров с испорченной упаковкой не должно быть в магазине в принципе;

по поводу любых товаров покупатели должны разговаривать только с продавцами.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

Как себя защитить

Эксперты отмечают: в случае возникновения подобной ситуации покупатель должен прежде всего требовать просмотра видео с камер наблюдения. Так можно будет четко доказать, что претензии охранника безосновательны.

Если же это не поможет разрешить ситуацию, следует вызывать полицию.

Украинцев дурят на кассах в супермаркете

В то же время украинцы нередко становятся жертвами обмана со стороны супермаркетов и магазинов. В частности, те специально устанавливают цены, которые при округлении сдачи позволяют больше денег оставлять у продавца.

Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн. Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют.

Кроме того, часто на кассах и в отделах магазинов с помощью простых махинаций могут показывать неправильный вес. Иногда для этого используют специальные грузики, нити, а в отдельных случаях просто незаметно кладут предметы при взвешивании. Поэтому важно проверять вес на контрольных весах не только на рынках, но и в супермаркетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине в супермаркетах и магазинах часто нарушаются права потребителей. Один из таких случаев – осмотр личных вещей. Такие действия нельзя проводить без документов, которые дают основания на обыск.

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