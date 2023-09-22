Кассиры в супермаркетах отказываются принимать деньги определенных номиналов: что стоит делает покупателям

Кассиры в супермаркетах не могут отказаться принимать у покупателей банкноты и монеты каких-либо номиналов. Так же как и заставлять тех в обязательном порядке давать нужную сумму без сдачи – ведь обеспечивать наличие в кассах купюр и монет, необходимых для выдачи сдачи является частью их работы. Если же подобная ситуация возникла, следует о

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: подобное поведение кассиров является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей.

"Согласно этим требованиям, кассиры должны принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов. Также кассиры должны самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были банкноты и монеты, необходимые для выдачи сдачи", – говорится в сообщении.

Видео дня

Что делать, если кассир нарушает ваши права

Если кассир настойчиво требует определенную сумму денег, заставляет разменять крупную сумму в другом месте и уже потом оплатить покупку, либо же не хочет принимать деньги из-за их номинала, следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь, в таком случае, кроме явного нарушения прав покупателя, кассир также перекладывает на него свои обязанности.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Украинцев дурят на кассах в супермаркете

В то же время украинцы нередко становятся жертвами обмана со стороны супермаркетов и магазинов. В частности, те специально устанавливают цены, которые при округлении сдачи позволяют больше денег оставлять у продавца.

Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн. Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют.

Кроме того, часто на кассах и в отделах магазинов с помощью простых махинаций могут показывать неправильный вес. Иногда для этого используют специальные грузики, нити, а в отдельных случаях просто незаметно кладут предметы при взвешивании. Поэтому важно проверять вес на контрольных весах не только на рынках, но и в супермаркетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Дело в том, что зачастую эти люди не представляют магазин, ведь работают по найму от другой компании. Более того, подобное требование является грубым нарушением законодательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!