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Как сэкономить бензин при перевозке грузов: главные нюансы, которые нужно знать водителям

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
687
Как водителям сэкономить топливо при перевозке грузов

Сохранение топлива при перевозке грузов может быть достигнуто посредством правильного распределения груза и обслуживания системы торможения. Следуя некоторым советам, вы можете уменьшить расходы на топливо и сохранить свои средства.

OBOZ.UA расскажет, как сэкономить горючее при перевозке грузов.

Распределение груза

  • Разместите тяжелые предметы поближе к оси задней оси, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось.
  • Следует разместить груз равномерно и стабильно, чтобы предотвратить опрокидывание и изменение центра тяжести.
  • Не перегружайте автомобиль, соблюдайте максимальный вес, разрешенный производителем.

Обслуживание системы торможения

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  • Проверяйте давление в тормозах и обеспечивайте их правильную работу.
  • Используйте двигатель как тормоз, снижая скорость заранее и избегайте торможения на последнем метре.
  • Используйте круиз-контроль, чтобы удерживать постоянную скорость на дороге.

Какие еще есть лайфхаки?

  • Выбирайте оптимальный путь и избегайте пробок, чтобы уменьшить время в пути и расход топлива.
  • Используйте экономичный режим двигателя и избегайте резких ускорений.
  • Отключайте двигатель, когда вы останавливаетесь на длительное время, например, на железнодорожном переезде или в пробке.

OBOZ.UA писал ранее о том, что во время холодного времени года, сохранение топлива является важной задачей для многих автовладельцев. Есть несколько способов экономии, которыми могут пользоваться украинцы.

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