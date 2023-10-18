Как сэкономить бензин при перевозке грузов: главные нюансы, которые нужно знать водителям

Сохранение топлива при перевозке грузов может быть достигнуто посредством правильного распределения груза и обслуживания системы торможения. Следуя некоторым советам, вы можете уменьшить расходы на топливо и сохранить свои средства.

OBOZ.UA расскажет, как сэкономить горючее при перевозке грузов.

Распределение груза

Разместите тяжелые предметы поближе к оси задней оси, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось.

Следует разместить груз равномерно и стабильно, чтобы предотвратить опрокидывание и изменение центра тяжести.

Не перегружайте автомобиль, соблюдайте максимальный вес, разрешенный производителем.

Обслуживание системы торможения

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Проверяйте давление в тормозах и обеспечивайте их правильную работу.

Используйте двигатель как тормоз, снижая скорость заранее и избегайте торможения на последнем метре.

Используйте круиз-контроль, чтобы удерживать постоянную скорость на дороге.

Какие еще есть лайфхаки?

Выбирайте оптимальный путь и избегайте пробок, чтобы уменьшить время в пути и расход топлива.

Используйте экономичный режим двигателя и избегайте резких ускорений.

Отключайте двигатель, когда вы останавливаетесь на длительное время, например, на железнодорожном переезде или в пробке.

OBOZ.UA писал ранее о том, что во время холодного времени года, сохранение топлива является важной задачей для многих автовладельцев. Есть несколько способов экономии, которыми могут пользоваться украинцы.

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