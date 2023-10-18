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Как сэкономить бензин при перевозке грузов: главные нюансы, которые нужно знать водителям
Сохранение топлива при перевозке грузов может быть достигнуто посредством правильного распределения груза и обслуживания системы торможения. Следуя некоторым советам, вы можете уменьшить расходы на топливо и сохранить свои средства.
OBOZ.UA расскажет, как сэкономить горючее при перевозке грузов.
Распределение груза
- Разместите тяжелые предметы поближе к оси задней оси, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось.
- Следует разместить груз равномерно и стабильно, чтобы предотвратить опрокидывание и изменение центра тяжести.
- Не перегружайте автомобиль, соблюдайте максимальный вес, разрешенный производителем.
Обслуживание системы торможения
- Проверяйте давление в тормозах и обеспечивайте их правильную работу.
- Используйте двигатель как тормоз, снижая скорость заранее и избегайте торможения на последнем метре.
- Используйте круиз-контроль, чтобы удерживать постоянную скорость на дороге.
Какие еще есть лайфхаки?
- Выбирайте оптимальный путь и избегайте пробок, чтобы уменьшить время в пути и расход топлива.
- Используйте экономичный режим двигателя и избегайте резких ускорений.
- Отключайте двигатель, когда вы останавливаетесь на длительное время, например, на железнодорожном переезде или в пробке.
OBOZ.UA писал ранее о том, что во время холодного времени года, сохранение топлива является важной задачей для многих автовладельцев. Есть несколько способов экономии, которыми могут пользоваться украинцы.
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