Vodafone блокирует номера украинцев: в операторе рассказали, кто в зоне риска

Мобильный оператор Vodafone блокирует за неуплату стоимости тарифа только номера абонентов контрактной формы – причем исключительно при прописанных в договоре условиях. Абоненты же предоплаты, могут продолжать пользоваться бесплатными услугами оператора, даже если на их счетах нет денег. Т.е., дозвониться до таких абонентов возможно.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в самом Vodafone. Там отметили: само блокирование контрактных номеров за неуплату тарифа – давняя практика. Соответственно, появившаяся в СМИ информация о том, что оператор только начал ее применять, не соответствует действительности.

"Никаких изменений условий предоставления услуг не происходило в нашей компании. Блокировка номеров за неуплату была всегда именно на контрактной форме и при определенных условиях, которые прописаны в договоре, который подписывается владельцем контракта. Номера предоплаты не блокируются при неуплате услуг, а действуют на общих условиях", – говорится в сообщении.

Почему заговорили о блокировании номеров Vodafone

Ранее же в СМИ появилась информация о том, что Vodafone начал блокировать номера за неоплату тарифа. При этом утверждалось:

Правила являются новыми.

Абоненты операторы были удивлены этому.

"Vodafone начал блокировать номера мобильных телефонов за неуплату тарифа. Восстановить номер можно только после пополнения счета. ... Блокировка номера происходит буквально на следующий день завершения действия тарифа. ... Более того, оператор, когда предупреждает о завершении действия тарифа, ничего не пишет о блокировании номера. ... Если номер заблокирован – никто не сможет дозвониться", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же мобильный оператор "ТриМоб" передал лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве оператору Vodafone. В "ТриМобе" утверждают, что это должно улучшить качество связи в столице.

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