Украинский мобильный оператор передал лицензию Vodafone: что будет с абонентами

Мобильный оператор "ТриМоб" передает лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве оператору Vodafone. В операторе утверждают, что это должно улучшить качество связи в столице. Его же абоненты, подчеркивается, будут получать услуги с использованием радиосети Vodafone на условиях коммерческого национального роуминга.

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О передаче сообщили в самом "ТриМобе". Там отметили: речь идет о полосах 1940–1945 МГц / 2130–2135 МГц.

"Передача частот создает условия для более эффективного использования радиочастотного ресурса в столице. И будет способствовать повышению качества предоставления электронных коммуникационных услуг абонентам", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) сообщили, что заявка "ТриМоба" о передачи лицензии Vodafone была одобрена.

"Согласно принятому решению, действие лицензии ООО "ТриМоб" на пользование радиочастотным спектром для сотовой радиосвязи прекращено, а ЧАО "ВФ Украина" (работает под торговой маркой Vodafone Украина. – Ред.) будет выдана новая лицензия на пользование соответствующим частотным ресурсом. Что будет способствовать эффективному управлению частотным ресурсом и дальнейшему развитию мобильной связи в Украине", – отметили в НКЭК.

Vodafone резко повысил тарифы

В свою очередь, с 1 марта сам Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.

Так, тариф Red Pro подорожал на 70 грн – с 260 до 330 грн/месяц. При этом:

объем предоставляемого интернета увеличили до 50 ГБ;

количество минут для звонков на другие сети доведен до 400;

количество SMS увеличено до 350.

Тариф Red Start подорожал на 50 грн – со 190 до 240 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф Red Unlim Plus подорожал на 70 грн – с 400 до 470 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Unlim Max выросла на 75 грн – с 500 до 575 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф ULTRA подорожал на 100 грн – с 600 до 700 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Max была увеличена на 70 грн – с 330 до 400 грн/месяц. При этом он получил новое название – Red Unlim.

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – сообщали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, абоненты Vodafone могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности, набрав *101#, либо же позвонив по номеру 111*1.

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