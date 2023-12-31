Старые цены больше неактуальны: практически по всей Украине переписали стоимость арендны 1-комнатных квартир

За год (с декабря-2022 по декабрь-2023) практически по всей Украине выросли цены на аренду 1-комнатных квартир. Однако подорожание оказалось неравномерным: к примеру, стоимость съема такого жилья в Ивано-Франковской области увеличилась всего на 0,2%, а в Волынской – сразу на 87,6%.

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Кроме последней, более, чем на 60% выросли цены еще в ряде регионов, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Это:

Ривненская – 75,5%;

Черкасская – 65%;

Черниговская – 61,7%;

Житомирская области – 61,6%.

Менее, чем на 10% цены выросли также сразу в ряде регионов. Кроме Ивано-Франковской области это также:

Тернопольская – 3,2%;

Закарпатская – 7,9%.

В остальных же областях аренда 1-комнатных квартира подорожали в пределах 17,9-46,6%.

Где цены снизились



Вместе с тем, рост цен затронул не полностью всю Украину – в двух областях они снизились. Это:

Херсонская – на 4,5%

Черновицкая – на 36,4%.

А вот Кировоградскую область изменение расценок обошло стороной. Здесь стоимость сїема 1-комнатной квартиры осталась на прежнем уровне.

Сколько стоит аренда

В целом же, по данным аналитиков, аренда 1-комнатных квартир стоит от средних от 2 800 грн до 16 425 грн. Больше всего в:

Киеве – 16 425 грн;

Львовской – 14 445 грн;

Днепропетровской – 13 420 грн;

Волынской – 12 700 грн;

Закарпатской областях – 12 461 грн.

Самые низкие же цены зафиксированы в Херсонской области – 2 800 грн. А также:

Сумской – 4 527 грн;

Черновицкой – 5 340 грн;

Николаевской – 5 461 грн.

Как правильно снимать квартиру

В то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно – для этого нужно:

проверять документы на недвижимость;

правильно составить договор аренды, в котором прописать все детали съема жилья.

В частности, в договоре обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон. А также:

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Как сообщал OBOZ.UA, также за год практически по всей Украине на вторичном рынке подорожали 1-комнатные квартиры. Рост цен затронул практически все регионы – однако неравномерно. К примеру, в Николаевской области средние цены выросли на 3,2%, а в Черниговской сразу на 49,1%.

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