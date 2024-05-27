Украинцев обманули с талонами на горючее: разоблачена мошенническая схема

Узник, отбывающий наказание в одном из пенитенциарных учреждений Кировоградщины, обманывал украинцев, продавая им несуществующие талоны на горючее. Таким образом он выдурил у своих жертв не менее 50 тыс. гривен.

Согласно данным прессслужбы ГУНП в Кировоградской области, 30-летний звонил пострадавшим и во время звонка предлагал приобрести талоны в разные сети АЗС. Жертвы соглашались, поскольку предлагаемые им "цены" были намного ниже реальной стоимости горючего.

Но на самом деле ни талонов, ни денег, которые они передавали мошеннику, больше обманутые люди не видели. Совершив полную оплату, злоумышленник прекращал с ними всякую связь. Сумма нанесенного им ущерба оценили по меньшей мере в 50 тыс. гривен.

Во время обыска по месту нахождения злоумышленника полицейскими были изъяты доказательства, указывающие на его причастность к противоправной деятельности. Теперь ему грозит 3-8 лет дополнительного лишения свободы по статье о мошенничестве.

Казалось бы, странным покупать талоны на горючее у незнакомого человека по телефону, но по такой схеме украинцев обманывают уже не в первый раз. Например, в апреле подобным образом обманули жителя Тернополя. В одной из социальных сетей он присоединился к группе, где можно приобрести талоны – участник группы предложил выгодную цену и мужчина дважды успешно заключил с ним сделки. Но в третий раз, когда он хотел купить 1000 литров горючего, то отдал 45 тысяч гривен, после чего продавец перестал выходить на связь.

Чтобы не попасть в ловушку, стражи порядка советуют быть осмотрительными при покупке товаров дистанционно. В частности, следует тщательно проверять информацию о талонах через официальные сайты, горячие линии и социальные сети автозаправочных станций.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о продаже украинцам некачественного горючего. Так, в Киеве разоблачили АЗС, где продавали незаконно изготовленный дизель и бензин марок А-92 и А-95. Правоохранителями было изъято 20 тыс. литров "бодяги" общей стоимостью более 1 млн грн.

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