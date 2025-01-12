Придется платить более 600 тысяч гривен: какие штрафы подготовили для украинских водителей за границей

С 2025 года в Польше вступят в силу более строгие штрафы для водителей, которые достигают 600 тысяч гривен, а за серьезные нарушения возможно заключение до двух лет. Наибольшее наказание грозит вождением в состоянии опьянения и значительное превышение скорости.

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Об этом пишет Yavp.pl. Учитывая множество украинцев, пользующихся автомобилями в соседней стране, эти нововведения могут стать для них серьезным вызовом.

За что и сколько придется заплатить

отсутствие документов: если у водителя нет паспорта, водительских прав, страхования или технического паспорта автомобиля, он может получить штраф в размере 1000 злотых. В гривневом эквиваленте это около 10000 гривен;

если у водителя нет паспорта, водительских прав, страхования или технического паспорта автомобиля, он может получить штраф в размере 1000 злотых. В гривневом эквиваленте это около 10000 гривен; нарушение правил безопасности: за езду без пристегнутого ремня безопасности, непропускание экстренных служб или неиспользование ближнего света фар штраф составит от 200 до 2000 злотых, что соответствует 2000-20 000 гривен;

за езду без пристегнутого ремня безопасности, непропускание экстренных служб или неиспользование ближнего света фар штраф составит от 200 до 2000 злотых, что соответствует 2000-20 000 гривен; превышение скорости: в зависимости от степени превышения разрешенной скорости штрафы будут колебаться от 50 до 2500 злотых (500–25 000 гривен). Кроме того, в случае повторного нарушения сумма штрафа будет удваиваться;

вождение в нетрезвом состоянии: если уровень алкоголя в крови водителя будет составлять 0,2-0,5 промилле, ему грозит:

если уровень алкоголя в крови водителя будет составлять 0,2-0,5 промилле, ему грозит: штраф от 50 до 5000 злотых (500–50 000 гривен);

административный арест до 30 дней;

лишение водительских прав сроком до 3 лет. Если уровень алкоголя превысит 0,5 промилле, штрафы значительно растут – от 50 000 до 600 000 гривен. В этом случае возможно заключение сроком до 2 лет и лишение водительских прав на 15 лет.

В Украине тоже предусмотрены жесткие наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно законодательству, за такое нарушение налагается штраф в размере 17 000 гривен. Если нарушение повторяется в течение года, водитель получает:

штраф 34 000 гривен или административный арест на 10 суток;

лишение прав на 3 года;

возможно платное изъятие автомобиля.

Для водителей, которые дважды в течение года садятся за подвыпивший руль и отказываются от прохождения осмотра на состояние опьянения, штраф достигает 51 000 гривен. Кроме того, их лишают водительских прав сроком до 10 лет с конфискацией транспортного средства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские водители, нарушившие правила дорожного движения, будут получать в действии фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это поможет понять, где именно было совершено нарушение.

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