Украинцев могут обмануть при бронировании жилья на Booking: как не попасть на мошенников

В период праздников и массовых отпусков мошенники активизируются и обманывают граждан через популярные сервисы бронирования, в частности Booking, используя фейковые объявления, поддельные письма и сообщения о "проблемах с оплатой". Самые распространенные схемы – выманивание данных банковских карт, перенаправление на поддельные сайты и требование срочно подтвердить бронирование, чем злоумышленники пользуются из-за спешки и невнимательности путешественников.

Об этом пишет EuroNews. Booking.com уже много лет остается одним из самых популярных сервисов для бронирования жилья в мире. Именно здесь путешественники ищут отели, апартаменты или комнаты для отдыха за рубежом и в Украине.

Эксперты обращают внимание, что разместить объявление на Booking.com можно очень быстро, иногда менее чем за 15 минут. При этом проверка личности владельца жилья не всегда является обязательной. Именно этим и пользуются злоумышленники – они создают фальшивые объявления, используя фото с других сайтов или вымышленные адреса.

Журналистские расследования показали, что в отличие от некоторых других платформ, при регистрации объявления Booking не всегда требует загрузки паспорта или водительского удостоверения. В результате мошенник может легко выдать себя за владельца несуществующего помещения или за руководителя отеля, которого вообще нет.

Одна из самых опасных схем – бронирование жилья, которое в реальности не существует. Туристы приезжают по указанному адресу, но вместо апартаментов находят закрытый дом, офис или совсем другой объект. В лучшем случае приходится срочно искать новое жилье, в худшем – ночевать без крыши над головой.

Проблема осложняется тем, что вернуть средства после такого инцидента бывает сложно. Даже если объявление впоследствии удаляют, процесс компенсации может длиться долго или завершиться отказом.

Также многие пользователи ориентируются на рейтинг и несколько первых отзывов, которые видят на странице жилья. Однако Booking.com по умолчанию показывает так называемые "самые релевантные" комментарии, а не самые новые.

Мошенники пользуются этим, ведь старые положительные или фейковые отзывы могут создавать иллюзию надежности, тогда как свежие жалобы об обмане остаются скрытыми. Именно поэтому эксперты советуют всегда вручную менять фильтр и читать самые новые отзывы, обращая внимание на повторяющиеся проблемы и похожие истории.

Еще одна распространенная схема – фальшивые сообщения с просьбой подтвердить бронирование. Они могут приходить по электронной почте, в мессенджерах или даже во внутреннем чате Booking. В сообщении вас просят перейти по ссылке и "обновить данные" или "подтвердить оплату". На самом деле это фишинговый сайт, где мошенники получают доступ к вашим платежным данным или списывают деньги с карты.

Отдельная разновидность мошенничества – сообщение о якобы проблеме с банковской картой. Туристу пишут, что оплата не прошла или бронирование будет отменено, если он немедленно не отреагирует. Создавая ощущение срочности, мошенники побуждают человека быстро перейти по ссылке и ввести реквизиты карты. В результате со счета могут исчезнуть значительные суммы.

Как обезопасить себя во время бронирования

внимательно проверять адрес жилья и искать его на картах;

читать все отзывы, особенно самые новые;

не переходить по посторонним ссылкам из сообщений;

вводить данные карты только непосредственно на официальном сайте или в приложении Booking;

настороженно относиться к слишком низким ценам и "идеальным" предложениям без минусов.

