У украинцев воруют деньги, перечисленные на помощь ВСУ: как распознать волонтеров-мошенников

Волонтерство остается движущей силой для поддержки украинского войска, собирая значительные донаты для защитников. Но вместе с ростом волны пожертвований активизировались и мошенники – псевдоволонтеры, которые маскируются под военных, священнослужителей или настоящих волонтеров и присваивают собранные средства.

Об этом сообщили в центре "Бесплатная юридическая помощь". Эксперты объяснили украинцам, как распознать мошенников среди волонтеров, чтобы не попасть на крючок злоумышленников.

Схема работы мошенников

Похищают тексты публикаций из соцсетей и фотографии реальных волонтеров.

Регистрируют поддельные аккаунты.

Указывают собственные реквизиты для переводов.

Применяют манипулятивные сообщения для эмоционального воздействия.

Реальный случай мошенничества

В 2024 году правоохранители задержали мужчину, который выдавал себя за благотворителя. Он размещал в социальных сетях фальшивые сборы в поддержку защитников Украины, используя фотографии настоящей военнослужащей и фото девушки с ампутированными конечностями, которая на самом деле травмировалась еще до начала войны.

Мошенник утверждал, что на обоих снимках — раненая на фронте военная, и просил прислать деньги на ее лечение. В общем он выманил у людей около 300 тысяч гривен. И подобные инциденты случаются регулярно.

Признаки фальшивых волонтеров

Отсутствует конкретная информация о получателе помощи, цели сбора, необходимой сумме.

Нет отчетности: ни фотографий, ни видеоматериалов, ни подтверждающих документов.

Текст построен исключительно на эмоциональном манипулировании без конкретных фактов.

Необычные шрифты, чрезмерное количество эмоджи, замена букв — все это во избежание блокировки.

Страница выглядит безлико, часто без коллективных фотографий.

Как проверить достоверность сбора

Запросите отчетность за прошлые периоды и предыдущие сборы;

Выясните больше о волонтерах, в частности работают ли они с известными организациями, публичными лицами. В таком случае на официальных ресурсах соответствующих организаций и инфлюенсеров также должна быть информация о совместных проектах;

Имеют ли они награды или отличия за благотворительную деятельность и отзывы о работе;

Освещается ли работа волонтера или частного лица в медиапространстве;

Используйте сервис поиска изображений Google для проверки фотографий и скриншотов документов под сбором — мошенники обычно используют похищенные чужие фотографии в своих профилях;

Проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ. Если речь идет о частном лице, стоит выяснить, почему оно не зарегистрировано официально как волонтер.

