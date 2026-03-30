Украинцев, которые ходят в парки, могут оштрафовать: за что наказывают и какие суммы

Природа – парки, леса и водоемы – является популярным местом отдыха и физической активности украинцев, но следует помнить, что с началом апреля в Украине особый режим защиты животных. Нарушителям установленных правил грозят штрафы до 1190 гривен.

Согласно статье 39 закона "О животном мире", в Украине ежегодно действует "сезон тишины", направленный на охрану среды обитания диких животных. Он действует с 1 апреля и до 15 июня – в это время в лесах, парках и вблизи водоемов запрещено:

создавать шум;

пользоваться моторными маломерными судами, квадроциклами, дронами;

проводить ралли и другие соревнования на транспортных средствах;

санитарные рубки;

проведение взрывных работ, стрельбы;

строительные работы;

трогать диких животных , их детенышей и гнезда;

оставлять собак без поводка в лесополосах.

Цель ограничений – ограничить вмешательство в процесс появления потомства у диких животных и птиц, поскольку взрослые особи оставят малышей или будут разрушены гнезда.

Кроме того, обычно с 1 апреля также вводятся ограничения на вылов раков, которые действуют до 30 июня. Исключением являются водоемы Закарпатской области, где ограничения действуют круглый год из-за редкого широкопалого рака (штраф – 3 332 гривен за особь).

Штрафы за нарушение "режима

Для граждан – от 510 до 850 гривен (30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан) .

. Для должностных лиц — от 850 до 1190 гривен (50-70 необлагаемых минимумов).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине предусмотрены штрафы до 3,4 тысяч гривен за продажу раннецветущих цветов. Большинство первоцветов, к которым относятся подснежники, подснежники, подснежники, белоцветы, сон-трава, относятся к редким или исчезающим видам. Их массовый сбор не дает растениям возможности образовывать семена, которые в будущем могли бы дать новое поколение. Даже срывание нескольких цветов означает потерю десятков будущих растений.

