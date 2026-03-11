Штраф на тысячи гривен: как и когда украинцев могут наказать за цветы

Каждую весну в Украине незаконно продают раннецветущие цветы. За это предусмотрены штрафы до 3,4 тысяч гривен. Украинцев в очередной раз призывают воздержаться от покупки первоцветов, ведь значительная часть из них занесена в Красную книгу Украины и находится под охраной государства.

Видео дня

Уничтожение цветов приводит к постепенному уменьшению их количества в природе и может привести к полному исчезновению отдельных видов. Об ответственности за такие нарушения напомнили, в частности, в Киевском городском совете.

Большинство первоцветов, к которым относятся подснежники, подснежники, подснежники, белоцветы, сон-трава, относятся к редким или исчезающим видам. Их массовый сбор не дает растениям возможности образовывать семена, которые в будущем могли бы дать новое поколение. Даже срывание нескольких цветов означает потерю десятков будущих растений.

"Сегодня, когда окружающая среда Украины несет значительные потери из-за войны, особенно важно ответственно относиться к природе и не способствовать ее уничтожению. Призываю киевлян и гостей столицы не срывать и не покупать первоцветы. Каждый такой букет означает уничтоженные растения, которые могли бы восстановить популяцию в природе. Сохранение биоразнообразия начинается с личной ответственности каждого из нас", – сказал директор Департамента защиты окружающей среды киевского горсовета Павел Иванов.

Штрафы за незаконную продажу первоцветов: суммы и как ищут нарушителей

Торговля первоцветами является нарушением украинского законодательства. Такие действия нарушают законы "О Красной книге", "О растительном мире" и "Об охране окружающей среды Украины".

"За незаконную продажу первоцветов штраф от 510 до 1700 гривен, а если цветы есть в Красной книге, то увеличивается штраф от 1700 до 3400 гривен. Рассматривают дела в местных судах. Кроме штрафов, существует еще причинение вреда. Если человек незаконно собрал или уничтожил растение, то соответственно за каждое растение, в зависимости от вида, взимают размер нанесенного ущерба за одну штуку. Это от 42 до 62 гривен", – сказал Общественному заместитель начальника Кропивницкого районного отдела государственного экологического надзора Александр Яремчук.

Ежегодно Национальная полиции, лесная охрана и специалисты Государственной экологической инспекции проводят операцию "Первоцвет". В Киеве в лесопарковых хозяйствах созданы мобильные группы по охране редких раннецветущих растений. Киевская власть призывает киевлян быть сознательными, не поддерживать незаконную торговлю первоцветами и выбирать альтернативу – любоваться цветами в естественной среде, сохраняя их для будущих поколений.

Если вы обнаружите торговцев первоцветами – сообщайте о таких нарушениях в подразделения Нацполиции или Госэкоинспекции. Такие обращения помогут оперативно реагировать на правонарушения и предотвращать уничтожение редких растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал как украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта. Сколько нужно платить и за что начисляют штрафы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!