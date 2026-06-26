Касается всех украинцев за границей: запустили специальную платформу по возвращению в страну

В Украине запустили работу цифровой платформы "Домой". Она предназначена для украинцев за границей, рассматривающих возвращение. Впрочем, пока платформа работает только в тестовом режиме – однако желающие уже могут ею воспользоваться.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: платформа доступна по ссылке.

"Платформа призвана помочь украинцам получить актуальную информацию о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы подготовиться к возвращению, какие возможности есть в Украине. А также сформировать персональный план возвращения", – говорится в сообщении.

В частности, подчеркивается, платформа содержит информацию об общинах, готовых принимать и поддерживать украинцев в процессе их адаптации после возвращения в страну. Также в ней собрані данные о:

возможностях трудоустройства;

обучении;

социальной поддержки и т.д.

"Также платформа содержит информацию о ячейках за рубежом, где можно найти поддержку в принятии решения о возвращении – Центры единства и организации, входящие в Сеть единства", – рассказали в министерстве.

Как воспользоваться платформой

На сайте платформы нажмите "Заполнить анкету". В открывшемся окне нужно указать:

текущую страну проживания;

возраст;

пол;

семейное положение;

есть ли в планах по возвращении оформление либо или обновление статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

виды помощи, в которой можете нуждаться по возвращении (гумманитарная, психологическая и т.д.);

наличие собственного жилья в Украине;

необходимую после возвращения в Украину профессиональную или образовательную поддержку (помощь в поиске работы, переквалификация и т. п.);

образование;

специальность по образованию;

работаете ли вы сейчас по специальности;

планы по трудоустройству после возвращения в страну;

информацию об актуальной медицинской помощи (заключение декларации с семейным врачом, финансовая помощь на лечение и т.д.);

дополнительные потребности для возвращения (перевозка вещей, оформление документов и т.д.);

потребность в с поиске общины или места жительства по возвращении.

Также нужно будет оставить свои контактные данные. После чего – начать выполнять шаги, предусмотренные сформированным персональным планом возвращения.

Убежище в Европе получат не все украинцы

Тем временем, Еврокомиссия официально предлагает продлить действие Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС до 4 марта 2028 года. В то же время страны-члены Евросоюза могут не предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины. Т.е.:

беженцы, уже находящиеся в ЕС, сохранят свой статус;

новоприбывшие его не получат.

"Предложение предусматривает, что временная защита не будет предоставляться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с военными обязательствами", – заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на польском рынке труда замедлились темпы групповых увольнений. Так, в феврале-2026 года количество заявленных массовых сокращений сразу в 2,8 раза превышало прошлогодний показатель, а уже в марте их рост замедлился до около 25% в годовом измерении. Соответственно, шансы сохранить работу вырослине только у поляков, но и работников из других стран – в частности, Украины.

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