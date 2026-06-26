Убежище в Европе получат не все украинцы: в ЕС официально предложили не предоставлять защиту одной группе беженцев

Еврокомиссия официально предлагает продлить ещё на год действие Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС. В то же время страны-члены Евросоюза могут не предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины – это означает, что беженцы, уже находящиеся в ЕС, сохранят свой статус.

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Об этом на пресс-конференции 26 июня заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер. Он подчеркнул, что временная защита для украинцев будет продлена еще на год – до 4 марта 2028 года (в настоящее время срок действия директивы истекает 4 марта 2027 года).

"Предложение предусматривает, что временная защита не будет предоставляться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с военными обязательствами", – заявил еврокомиссар.

Следующим шагом для окончательного утверждения предложения Еврокомиссии станет его рассмотрение и голосование в формате Совета Европейского Союза.

Украина просила не предоставлять защиту своим мужчинам

По словам еврокомиссара, нововведение напрямую связано с запросами украинских властей и учитывает текущую ситуацию внутри Украины. В то же время еврокомиссар отверг обвинения в возможном нарушении прав человека и подчеркнул, что украинским мужчинам не запрещается подавать заявления на получение статуса беженца.

"Это то, о чем нас просила Украина, и мы это делаем. Также это является отражением дискуссий со странами-членами, особенно с теми, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев", – пояснил Магнус Бруннер.

По его словам, это стало частью более широкой программы перехода от такого статуса к более стабильному легальному пребыванию в ЕС для украинцев. В настоящее время под временной защитой в ЕС находятся 4,4 млн граждан Украины.

Программа возвращения на родину

Параллельно с ограничениями Еврокомиссия запускает новые инструменты репатриации. Как сообщил Магнус Бруннер, в ЕС запускается пилотный проект, призванный способствовать возвращению украинских граждан домой – он рассчитан на две основные категории беженцев:

тех, кто уже принял решение и планирует вернуться в Украину прямо сейчас;

граждан, которые готовы отправиться на родину позже, как только для этого будут созданы все необходимые условия безопасности и экономические условия.

Как уже сообщал OBOZ.UA, предложение ограничить предоставление защиты одной из групп беженцев уже встретило сопротивление в ЕС. Так, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти назвал введение автоматического отказа украинским мужчинам в защите на территории Европы неправильным и призвал не вводить таких ограничений.

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