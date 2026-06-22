Групповых увольнений стало меньше: украинцам рассказали, что происходит на польском рынке труда

На польском рынке труда замедлились темпы групповых увольнений. Так, в феврале-2026 года количество заявленных массовых сокращений сразу в 2,8 раза превышало прошлогодний показатель, а уже в марте их рост замедлился до около 25% в годовом измерении. Соответственно, шансы сохранить работу выросли не только у поляков, но и работников из других стран – в частности, Украины.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили:

В І квартале 2025 года количество работников в корпоративном секторе Польши сократилось на 7 тыс. человек.

За аналогичный период 2026 года – всего на 2 тысячи.

"Более того, в марте количество работающих даже несколько возросло по сравнению с февралем. С 6,71 млн до 6,712 млн человек", – говорится в сообщении.

Причин же этого аналитики определяют две. Это:

Мартовское оживление промышленных продаж и товарооборота из-за отложенного зимнего спроса.

Влияние войны в Иране.

"Бизнесу понадобились дополнительные работники для обеспечения растущего спроса. В таких условиях важную роль играют именно гибкие форматы трудоустройства – временная и сезонная занятость", – объяснили специалисты.

Увольнений стало меньше, но они не исчезли

Впрочем, акцентируется, по секторах экономики ситуация остается неоднородной. Так:

Наибольшие сокращения персонала фиксируются в промышленности – в частности в автомобильной и мебельной отраслях.

Также об уменьшении количества работников сообщали компании из сферы торговли, IT и современных бизнес-услуг (BPO, SSC и т.п.).

"Положительную динамику демонстрируют отрасли, связанные с оборонной промышленностью. Так, занятость в производстве электроники выросла на 2,3%, а в производстве транспортного оборудования (без автомобилей) – на 2,9%", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего в 2025 году в Польше повысили зарплаты диспетчеров транспортных перевозок –на 9,5%. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

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