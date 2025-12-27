Украинцам заплатят кэшбек сразу за два месяца: в Дії сделали заявление

Выплаты Национального кэшбека за октябрь и ноябрь состоятся уже 27-28 декабря. Деньги поступят одним платежом за два месяца.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Дії". Так, за эти два месяца украинцы накупили товаров национального производителя на 10+ млрд гривен и свой кэшбэк получат более 4 млн покупателей.

В программе уже более 33 тысяч точек, где за приобретенные товары украинского производства начисляется кэшбек, и почти 386 тысяч товаров. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на товар – сканируйте штрихкод в приложении Дія.

А воспользоваться деньгами можно на оплату:

коммуналки

лекарств

книг

почтовых услуг

или задонатить на Силы обороны

Координатором программы Национальный кэшбек является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В реализации проекта участвуют Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и уполномоченные банки Украины. Технологическим партнером в реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционный партнер проекта – международная компания платежных технологий Visa.

Как получить кэшбек на спецкарту и как использовать деньги

Покупайте товары от украинских производителей, участвующих в программе, в магазинах, поддерживающих кэшбек (список товаров, на которые распространяется кэшбек , будет публиковаться на официальном сайте госпрограммы"Сделано в Украине");

, будет публиковаться на официальном сайте госпрограммы"Сделано в Украине"); оплатите покупку банковской картой, для которой оформляли разрешение о передаче данных;

получите 10% кэшбэка от покупки украинского товара на специальный счет.

Кэшбек действует на товары украинского производства, участвующих в программе, кроме подакцизных (топливо, табак и крепкий алкоголь). Также кэшбек распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.

Как сообщал OBOZ.UA, национальный почтовый оператор "Укрпочта" тоже присоединился к государственной программе "Национальный кэшбек". Теперь, покупая продукцию украинского производства в почтовых отделениях, можно будет получить 10% возврата средств, а накопленные средства можно потратить в почтовых отделениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!