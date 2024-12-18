На "Укрпочте" появилась новая услуга: кому из клиентов будет доступна

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" присоединился к государственной программе "Национальный кэшбек". Теперь, покупая продукцию украинского производства в почтовых отделениях, можно получить 10% возврата средств, но для этого нужно открыть специальный карточный счет.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Замминистра экономики Надежда Бигун отметила, что в отделениях "Укрпочты" ежемесячно осуществляется более 1,5 млн безналичных оплат.

"Присоединение "Укрпочты" к "Национальному кэшбеку" – это возможность для сотен тысяч украинцев, живущих в сельской местности или на прифронтовых территориях, получить доступ к государственной поддержке", – отметила она и назвала такое партнерство "еще одним шагом к тому, чтобы каждый украинец, независимо от места жительства, чувствовал поддержку государства".

Как отметили в Минэкономики, в отделениях "Укрпочты" продается более 350 наименований товаров украинских производителей. Но кэшбек можно не только накапливать за их покупку, но и использовать на почте для оплаты почтовых, коммунальных и других услуг, мобильной связи, подписки на периодические издания или задонатить на нужды ВСУ.

По словам генерального директора компании Игоря Смилянского, присоединение "Укрпочты" к программе "Национальный кэшбек" дает клиентам возможность:

поддерживать украинских производителей;

экономить средства на почтовых товарах;

помогать ВСУ;

приобщаться к социальным инициативам.

Как присоединиться к национальному кэшбеку

Стать участником госпрограммы можно полностью через онлайн-сервисы. Следует выполнить следующие действия:

открыть в банке из списка партнеров (смотрите ниже) карточку "Национальный кэшбек";

в приложении Дія перейдите в раздел "Национальный кэшбек" в меню "Сервисы";

ознакомиться с условиями и нажать кнопку "Начать";

нажать "Открыть карту для выплаты", выбрать банк и авторизироваться.

Список банков, открывающих карты для нацкешбека:

ПриватБанк;

monobank;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Обанк;

банк "Глобус";

УкрСиббанк;

Сбербанк;

Аккордбанк;

банк "Кредит Днепр";

"Клиринговый Дом";

Радобанк.

Также OBOZ.UA сообщал, что некоторых граждан, открывших карточки "Национального кэшбека" для зачисления 1 тысячи гривен по программе "Зимняя е Поддержка", ожидает неприятная неожиданность из-за возможного списания средств за долги. Такая процедура не запрещена законодательством, потому правоохранительные органы действительно могут арестовать соответствующие счета.

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