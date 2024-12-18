На "Укрпочте" появилась новая услуга: кому из клиентов будет доступна
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" присоединился к государственной программе "Национальный кэшбек". Теперь, покупая продукцию украинского производства в почтовых отделениях, можно получить 10% возврата средств, но для этого нужно открыть специальный карточный счет.
Об этом сообщили в Министерстве экономики. Замминистра экономики Надежда Бигун отметила, что в отделениях "Укрпочты" ежемесячно осуществляется более 1,5 млн безналичных оплат.
"Присоединение "Укрпочты" к "Национальному кэшбеку" – это возможность для сотен тысяч украинцев, живущих в сельской местности или на прифронтовых территориях, получить доступ к государственной поддержке", – отметила она и назвала такое партнерство "еще одним шагом к тому, чтобы каждый украинец, независимо от места жительства, чувствовал поддержку государства".
Как отметили в Минэкономики, в отделениях "Укрпочты" продается более 350 наименований товаров украинских производителей. Но кэшбек можно не только накапливать за их покупку, но и использовать на почте для оплаты почтовых, коммунальных и других услуг, мобильной связи, подписки на периодические издания или задонатить на нужды ВСУ.
По словам генерального директора компании Игоря Смилянского, присоединение "Укрпочты" к программе "Национальный кэшбек" дает клиентам возможность:
- поддерживать украинских производителей;
- экономить средства на почтовых товарах;
- помогать ВСУ;
- приобщаться к социальным инициативам.
Как присоединиться к национальному кэшбеку
Стать участником госпрограммы можно полностью через онлайн-сервисы. Следует выполнить следующие действия:
- открыть в банке из списка партнеров (смотрите ниже) карточку "Национальный кэшбек";
- в приложении Дія перейдите в раздел "Национальный кэшбек" в меню "Сервисы";
- ознакомиться с условиями и нажать кнопку "Начать";
- нажать "Открыть карту для выплаты", выбрать банк и авторизироваться.
Список банков, открывающих карты для нацкешбека:
- ПриватБанк;
- monobank;
- Райффайзен Банк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- ПУМБ;
- Обанк;
- банк "Глобус";
- УкрСиббанк;
- Сбербанк;
- Аккордбанк;
- банк "Кредит Днепр";
- "Клиринговый Дом";
- Радобанк.
Также OBOZ.UA сообщал, что некоторых граждан, открывших карточки "Национального кэшбека" для зачисления 1 тысячи гривен по программе "Зимняя е Поддержка", ожидает неприятная неожиданность из-за возможного списания средств за долги. Такая процедура не запрещена законодательством, потому правоохранительные органы действительно могут арестовать соответствующие счета.
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