Украинцам выплатят по 1500 грн в апреле: кто получит деньги

В Украине запускают поддержку пенсионерам и уязвимым категориям. Размер выплаты составит 1 500 грн, а приходить она начнет уже в апреле.

Об этом сообщили в правительстве. Там отметили: поступать деньги будут на те же счета в банках, куда уже начисляют пенсии и социальные выплаты. Альтернатива – получение средств через Укрпочту.

При этом подчеркивается: писать специальные заявления или дополнительно куда-либо обращаться не нужно. То есть, начисление средств будет происходить автоматически.

"Правительство запускает целевую поддержку пенсионерам и уязвимым категориям. Программа направлена ​​на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов... Единоразовая доплата 1 500 грн поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек", – говорится в сообщении.

Кто получит выплату в 1 500 грн от государства

Пенсионеры по возрасту,.

Люди с инвалидностью.

Малообеспеченные семьи.

Получатели базовой соцпомощи.

ВПЛ среди получателей соцвыплат.

Многодетные семьи.

Одинокие матери.

Украинцам начали поступать новые выплаты на детей

Тем временем, в Украине уже стартовали выплаты по программе єЯсла. Их размер составляет:

По 8 000 грн ежемесячно – для родителей, которые выходят на работу после года ребенка.

По 7 000 грн – для более 46 тыс. семей с детьми до 1 года.

Получить средства можно через спецсчета в Ощадбанке. а подачу заявок в будущем планируют максимально упростить через Дію.

Выплата является базовой формой поддержки молодых семей и направлена на частичное покрытие расходов в первый, наиболее финансово сложный период после рождения ребенка. Кроме ежемесячных программ, государство сохраняет и другие социальные гарантии для родителей:

единовременное пособие при рождении ребенка – 50 000 грн;

помощь в связи с беременностью и родами, которая выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы в возрасте 40+ могут получить 2 000 грн от государства на обследование в рамках программы "Скрининг здоровья", но для этого нужно оформить специальную карту. Сделать это можно через Дію или в отделении ПриватБанка – в зависимости от технических возможностей.

