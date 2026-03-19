Украинцам выплатят по 1500 грн в апреле: кто получит деньги
В Украине запускают поддержку пенсионерам и уязвимым категориям. Размер выплаты составит 1 500 грн, а приходить она начнет уже в апреле.
Об этом сообщили в правительстве. Там отметили: поступать деньги будут на те же счета в банках, куда уже начисляют пенсии и социальные выплаты. Альтернатива – получение средств через Укрпочту.
При этом подчеркивается: писать специальные заявления или дополнительно куда-либо обращаться не нужно. То есть, начисление средств будет происходить автоматически.
"Правительство запускает целевую поддержку пенсионерам и уязвимым категориям. Программа направлена на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов... Единоразовая доплата 1 500 грн поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек", – говорится в сообщении.
Кто получит выплату в 1 500 грн от государства
- Пенсионеры по возрасту,.
- Люди с инвалидностью.
- Малообеспеченные семьи.
- Получатели базовой соцпомощи.
- ВПЛ среди получателей соцвыплат.
- Многодетные семьи.
- Одинокие матери.
Украинцам начали поступать новые выплаты на детей
Тем временем, в Украине уже стартовали выплаты по программе єЯсла. Их размер составляет:
- По 8 000 грн ежемесячно – для родителей, которые выходят на работу после года ребенка.
- По 7 000 грн – для более 46 тыс. семей с детьми до 1 года.
Получить средства можно через спецсчета в Ощадбанке. а подачу заявок в будущем планируют максимально упростить через Дію.
Выплата является базовой формой поддержки молодых семей и направлена на частичное покрытие расходов в первый, наиболее финансово сложный период после рождения ребенка. Кроме ежемесячных программ, государство сохраняет и другие социальные гарантии для родителей:
- единовременное пособие при рождении ребенка – 50 000 грн;
- помощь в связи с беременностью и родами, которая выплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы в возрасте 40+ могут получить 2 000 грн от государства на обследование в рамках программы "Скрининг здоровья", но для этого нужно оформить специальную карту. Сделать это можно через Дію или в отделении ПриватБанка – в зависимости от технических возможностей.
