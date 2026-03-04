Украинцам начали поступать новые выплаты на детей: кто и как может получить помощь

В Украине уже стартовали выплаты по программе єЯсла – по 8 тыс. грн ежемесячно для родителей, которые выходят на работу после года ребенка, и по 7 тыс. грн для более 46 тыс. семей с детьми до 1 года. Получить средства можно через спецсчета в Ощадбанке, а подачу заявок в будущем планируют максимально упростить через Дію.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, средства уже начали поступать для первых 1370 получателей, инициатива рассчитана на родителей или опекунов, которые решили выйти на работу после того, как ребенку исполнился один год. Основные условия программы:

ежемесячная выплата составляет 8 тысяч гривен;

средства начисляются после официального выхода на работу матери, отца или опекуна;

деньги разрешено использовать на оплату няни , ассистента по уходу или детского сада.

Таким образом государство компенсирует часть расходов на уход за ребенком и поощряет родителей быстрее возвращаться к профессиональной деятельности. Параллельно продолжаются выплаты пособия по уходу за детьми в возрасте до одного года. С начала 2026 года его размер составляет 7 тысяч гривен ежемесячно. Сейчас средства уже перечислены более 46 тысячам семей по всей Украине.

Выплата является базовой формой поддержки молодых семей и направлена на частичное покрытие расходов в первый, наиболее финансово сложный период после рождения ребенка. Кроме ежемесячных программ, государство сохраняет и другие социальные гарантии для родителей:

единовременное пособие при рождении ребенка – 50 тысяч гривен;

помощь в связи с беременностью и родами, которая выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

Правительство подчеркивает, что все эти выплаты являются составляющей комплексной политики поддержки рождаемости и семей с детьми. По словам Свириденко, Кабинет Министров работает над тем, чтобы процесс оформления помощи был максимально удобным. В частности, планируется расширение возможностей подачи заявлений через цифровые сервисы, включая платформу Дія.

