Украинцам подсовывают поддельные гривни: как распознать фальшивку

Несмотря на то, что фальшивомонетчики стали реже подделывать банкноты гривни, полностью от этого они не отказались. Так, по итогам прошлого года, на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,1 поддельных, что меньше, чем годом ранее. Впрочем, распознать фальшивки можно, причем в несколько способов. В частности, на ощупь.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

У настоящих купюр они меняют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

Также можно проверить подлинность купюры, разместив ее против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

"Знание элементов защиты банкнот гривни и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, среди же иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам, больше всего было долларов. При этом чаще всего – в 99% случаев – фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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