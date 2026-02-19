Украинцам ввели новые выплаты на генераторы: кто и сколько сможет получить
С 19 января в Украине стартовали новые программы энергоподдержки для ОСМД, ЖСК и владельцев частных домов, подать заявки на которые можно через банки-партнеры. В частности, заработала единая правительственная платформа, где собраны все действующие программы помощи для людей, бизнеса и общин во время сложной зимы.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Платформа доступна онлайн и стала единственной точкой входа ко всем действующим инструментам поддержки, направленных на повышение энергонезависимости жилья.
Что это за платформа и зачем она нужна
- все действующие государственные программы поддержки;
- условия участия и перечень получателей;
- порядок подачи заявок и обращений;
- банки-партнеры и финансовые инструменты.
Главная цель платформы – упростить доступ к помощи, избежать путаницы между программами и дать людям и бизнесу реальные инструменты для подготовки к зиме и возможным отключениям. Платформа охватывает ряд программ, ориентированных на поддержку граждан, в частности тех, кто непосредственно обеспечивает работу критической инфраструктуры или относится к уязвимым категориям. Среди доступных направлений:
- ежемесячные выплаты работникам ремонтных бригад, которые восстанавливают энергосети;
- программа "СвітлоДім" для повышения энергонезависимости жилых домов;
- "Пакеты тепла" для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
- обеспечение EcoFlow-устройствами детей с инвалидностью группы А.
Ключевая новость – с сегодняшнего дня в банках-партнерах открыта подача заявок сразу на две новые программы, которые напрямую направлены на усиление энергонезависимости жилья. Программа позволяет многоквартирным домам получить финансовую поддержку на:
- генераторы;
- альтернативные источники энергии;
- системы резервного питания;
- другое оборудование для стабильной работы дома во время отключений.
Впервые отдельно выделена программа именно для владельцев частного жилья. Она предусматривает помощь на:
- приобретение и установку генераторов;
- автономные энергосистемы;
- решения для обеспечения света и тепла в собственном доме.
Обе программы имеют целью уменьшить нагрузку на сеть и сделать жилье более автономным. Отдельный раздел платформы посвящен предпринимателям и компаниям, для которых стабильное электроснабжение является критически важным. Для бизнеса доступны:
- помощь ФОПам на энергоустойчивость – от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, топливо, ремонт оборудования или оплату коммунальных услуг;
- кредит 0% на энергооборудование до 10 млн грн сроком до 3 лет;
- программа доступных кредитов 5-7-9% для приобретения энергетического оборудования.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получить от государства частичную компенсацию стоимости систем автономного электропитания (аккумуляторы, генераторы, солнечные панели). В рамках запущенной программы "СвітлоДім" государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на дом, которые надо будет потратить за 1,5 месяца.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки.