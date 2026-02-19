Украинцам ввели новые выплаты на генераторы: кто и сколько сможет получить

С 19 января в Украине стартовали новые программы энергоподдержки для ОСМД, ЖСК и владельцев частных домов, подать заявки на которые можно через банки-партнеры. В частности, заработала единая правительственная платформа, где собраны все действующие программы помощи для людей, бизнеса и общин во время сложной зимы.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Платформа доступна онлайн и стала единственной точкой входа ко всем действующим инструментам поддержки, направленных на повышение энергонезависимости жилья.

Что это за платформа и зачем она нужна

все действующие государственные программы поддержки;

условия участия и перечень получателей;

порядок подачи заявок и обращений;

банки-партнеры и финансовые инструменты.

Главная цель платформы – упростить доступ к помощи, избежать путаницы между программами и дать людям и бизнесу реальные инструменты для подготовки к зиме и возможным отключениям. Платформа охватывает ряд программ, ориентированных на поддержку граждан, в частности тех, кто непосредственно обеспечивает работу критической инфраструктуры или относится к уязвимым категориям. Среди доступных направлений:

ежемесячные выплаты работникам ремонтных бригад , которые восстанавливают энергосети;

, которые восстанавливают энергосети; программа "СвітлоДім" для повышения энергонезависимости жилых домов;

для повышения энергонезависимости жилых домов; "Пакеты тепла" для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;

для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров; обеспечение EcoFlow-устройствами детей с инвалидностью группы А.

Ключевая новость – с сегодняшнего дня в банках-партнерах открыта подача заявок сразу на две новые программы, которые напрямую направлены на усиление энергонезависимости жилья. Программа позволяет многоквартирным домам получить финансовую поддержку на:

генераторы;

альтернативные источники энергии;

системы резервного питания;

другое оборудование для стабильной работы дома во время отключений.

Впервые отдельно выделена программа именно для владельцев частного жилья. Она предусматривает помощь на:

приобретение и установку генераторов;

автономные энергосистемы;

решения для обеспечения света и тепла в собственном доме.

Обе программы имеют целью уменьшить нагрузку на сеть и сделать жилье более автономным. Отдельный раздел платформы посвящен предпринимателям и компаниям, для которых стабильное электроснабжение является критически важным. Для бизнеса доступны:

помощь ФОПам на энергоустойчивость – от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, топливо, ремонт оборудования или оплату коммунальных услуг;

– от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, топливо, ремонт оборудования или оплату коммунальных услуг; кредит 0% на энергооборудование до 10 млн грн сроком до 3 лет;

на энергооборудование до сроком до программа доступных кредитов 5-7-9% для приобретения энергетического оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получить от государства частичную компенсацию стоимости систем автономного электропитания (аккумуляторы, генераторы, солнечные панели). В рамках запущенной программы "СвітлоДім" государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на дом, которые надо будет потратить за 1,5 месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки.