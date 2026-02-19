УкраїнськаУКР
Украинцам ввели новые выплаты на генераторы: кто и сколько сможет получить

В Украине правительство объединило все программы помощи

С 19 января в Украине стартовали новые программы энергоподдержки для ОСМД, ЖСК и владельцев частных домов, подать заявки на которые можно через банки-партнеры. В частности, заработала единая правительственная платформа, где собраны все действующие программы помощи для людей, бизнеса и общин во время сложной зимы.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Платформа доступна онлайн и стала единственной точкой входа ко всем действующим инструментам поддержки, направленных на повышение энергонезависимости жилья.

Что это за платформа и зачем она нужна

  • все действующие государственные программы поддержки;
  • условия участия и перечень получателей;
  • порядок подачи заявок и обращений;
  • банки-партнеры и финансовые инструменты.

Главная цель платформы – упростить доступ к помощи, избежать путаницы между программами и дать людям и бизнесу реальные инструменты для подготовки к зиме и возможным отключениям. Платформа охватывает ряд программ, ориентированных на поддержку граждан, в частности тех, кто непосредственно обеспечивает работу критической инфраструктуры или относится к уязвимым категориям. Среди доступных направлений:

  • ежемесячные выплаты работникам ремонтных бригад, которые восстанавливают энергосети;
  • программа "СвітлоДім" для повышения энергонезависимости жилых домов;
  • "Пакеты тепла" для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров;
  • обеспечение EcoFlow-устройствами детей с инвалидностью группы А.

Ключевая новость – с сегодняшнего дня в банках-партнерах открыта подача заявок сразу на две новые программы, которые напрямую направлены на усиление энергонезависимости жилья. Программа позволяет многоквартирным домам получить финансовую поддержку на:

  • генераторы;
  • альтернативные источники энергии;
  • системы резервного питания;
  • другое оборудование для стабильной работы дома во время отключений.

Впервые отдельно выделена программа именно для владельцев частного жилья. Она предусматривает помощь на:

  • приобретение и установку генераторов;
  • автономные энергосистемы;
  • решения для обеспечения света и тепла в собственном доме.

Обе программы имеют целью уменьшить нагрузку на сеть и сделать жилье более автономным. Отдельный раздел платформы посвящен предпринимателям и компаниям, для которых стабильное электроснабжение является критически важным. Для бизнеса доступны:

  • помощь ФОПам на энергоустойчивость – от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, топливо, ремонт оборудования или оплату коммунальных услуг;
  • кредит 0% на энергооборудование до 10 млн грн сроком до 3 лет;
  • программа доступных кредитов 5-7-9% для приобретения энергетического оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получить от государства частичную компенсацию стоимости систем автономного электропитания (аккумуляторы, генераторы, солнечные панели). В рамках запущенной программы "СвітлоДім" государство будет выплачивать до 300 тыс. грн на дом, которые надо будет потратить за 1,5 месяца.

