Деньги на обследование для украинцев за 40: как получить 2000 грн без Дии на телефоне

Украинцы в возрасте от 40 лет могут бесплатно пройти Скрининг здоровья 40+ даже без приложения Дія – через банк и ЦНАП с зачислением 2000 грн на специальный счет. Средства разрешено использовать только на медицинское обследование в рамках программы в определенных учреждениях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав). Программа ориентирована на людей в возрасте от 40 лет и предусматривает бесплатное обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Скрининг 40+ – это не отдельный анализ, а комплексная проверка состояния здоровья за один визит. Программа включает:

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа, ментального состояния);

базовое физикальное обследование;

лабораторные исследования, которые показывают работу сердца, сосудов, почек;

консультацию врача с объяснением результатов.

Как оформить выплату без Дії

Программа доступна и для тех, кто не пользуется приложением Дія. В таком случае предусмотрен альтернативный, офлайн-алгоритм участия. Чтобы пройти скрининг без Дії, нужно:

через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую банковскую карту со специальным счетом в определенном банке (сейчас это ПриватБанк);

заказать пластиковую банковскую карту со специальным счетом в определенном банке (сейчас это ПриватБанк); обратиться в ближайший ЦНАП;

подать заявку на участие в программе, подтвердить личность и указать специальный счет в банке;

дождаться зачисления средств – 2000 гривен поступают в течение 7 дней.

Как пройти скрининг через Дію

Для пользователей приложения Дія механизм максимально прост. По достижении 40 лет каждый человек получает приглашение на скрининг в приложении на 30-й день после дня рождения. После подтверждения участия необходимо заказать Дія.Карту или использовать уже имеющуюся.

В течение 7 дней на карту зачисляется 2000 гривен. Отмечается, что эти средства имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно для прохождения Скрининга здоровья 40+ в медучреждениях, участвующих в программе.

Где можно пройти обследование

К программе уже присоединились около 400 медицинских учреждений по всей стране – государственных, коммунальных и частных. Также участие принимают врачи-ФЛП. Перечень учреждений постепенно расширяется и будет доступен на отдельном портале Минздрава. Все этапы – запись, результаты обследований и рекомендации врача – фиксируются в электронной медицинской карте пациента.

