Украинцы активно занимают руководящие должности в Польше: беженцы возглавили 1100 магазинов популярной сети

Около 1100 украинцев уже управляют магазинами Żabka, и только за год к ним присоединились почти 600 новых предпринимателей. В результате каждый десятый магазин сети в Польше работает под управлением украинцев, что свидетельствует об их стремительно растущей роли в бизнесе страны.

Об этом пишет местное издание Wiadomości Handlowe. Темпы роста впечатляют, только за последний год к франчайзинговой модели присоединились почти 600 новых украинских предпринимателей.

Украинцы стали второй по численности группой партнеров сети после самих поляков. Фактически они уже формируют значительную часть предпринимательской среды в одном из самых динамичных сегментов польского ритейла.

По данным компании, примерно каждый десятый магазин Żabka в Польше сегодня работает под руководством украинца или украинки, это показатель, который еще несколько лет назад казался маловероятным. В целом сеть демонстрирует стремительное расширение, на конец 2025 года она насчитывала более 12 тысяч торговых точек, включая магазины за пределами Польши.

Только за один год было открыто более тысячи новых объектов и значительная часть из них работает именно по франчайзинговой модели. Большинство украинских франчайзи 0 это не новые мигранты, а люди, которые давно живут в Польше и постепенно строили свой экономический фундамент, в частности:

44% проживают в стране от 7 до 10 лет;

32% 1 от 4 до 6 лет;

только около 15% находятся в Польше менее трех лет.

Часть из них уже имела опыт в бизнесе еще в Украине 2 руководила магазинами или небольшими торговыми сетями. Для многих франшиза стала логическим шагом после переезда. Франчайзинг Żabka привлекает предпринимателей несколькими факторами:

низкий порог входа по сравнению с открытием бизнеса "с нуля";

поддержка со стороны компании;

стабильный спрос на формат "магазин у дома";

четко выстроенная бизнес-модель.

Именно это позволяет мигрантам быстрее интегрироваться в экономику страны и получить стабильный доход. По данным польских источников, только в 2025 году граждане Украины зарегистрировали около 33 тысяч новых компаний в Польше 3 это примерно 10% от всех новых бизнесов в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, апрель 2026 года станет одним из ключевых месяцев для украинцев в Европе. Например, в Чехии открывается регистрация на долгосрочное разрешение, в ряде стран истекают сроки действия статусов, а в целом в ЕС меняется подход к двойной временной защите.

