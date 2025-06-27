Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска действуют ограничения

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей усложнено оформление легковых автомобилей на выезд из Украины – оно будет осуществляться только через две автобусные полосы движения. Причина – проведением дорожных работ с польской стороны.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: ожидается, что ограничения будут действовать только в течение 27 июня.

"На польской стороне идет укладка нового асфальтового покрытия, которое, по прогнозам, займет ориентировочно 5 часов (сообщение сделано в 14:37. – Ред.). В связи с этим ожидается замедление пропускных процедур для легковых транспортных средств", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: с украинской стороны пункта пропуска также ведутся работы. В частности – "масштабная реконструкция".

В связи с этим, пограничники призвали украинцев выбирать альтернативные маршруты пересечения границы. В частности, отметили там, в настоящее время наименьшая нагрузка фиксируется в пунктах пропуска:

"Нижанковичи";

"Смильница".

Кроме того, рассказали в Госпогранслужбе ранее, для обхода ограничений на п.п. "Шегини" украинцы могут воспользоваться другими пунктами. В частности:

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Угринов".

Что делать путешественникам

Проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом.

Планируйте запас времени на возможные задержки.

Украинцы будут проходить таможню по-новому

Вместе с тем, в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры. Они позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.

Оборудовали же ими пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС. В частности:

"Порубное – Сирет" (Румыния);

"Орловка – Исакча" (Румыния);

"Ужгород – Вишне Немецкое" (Словакия);

"Краковец – Корчова" (Польша);

"Ягодин – Дорогуск" (Польша).

Как утверждают в Гостаможенной службе, новейшее оборудование значительно сократит время таможенного контроля. А также повысит его эффективность.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе.

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