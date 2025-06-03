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Украинцы будут проходить таможню по-новому: к чему необходимо готовиться

Станислав Кожемякин
Mакроэкономика
2 минуты
4,4 т.
Иллюстрация - коллаж таможенника за работой с новой сканирующей системой и грузовиком на границе

В пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры. Они позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. В учреждении отметили, что новейшее оборудование значительно сократит время таможенного контроля и повысит его эффективность.

Отмечается, что все мобильные сканеры, о поставке которых сообщалось ранее, успешно прошли финальные испытания. Ими оборудовали пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС:

  • "Порубное – Сирет" (Румыния);
  • "Орловка – Исакча" (Румыния);
  • "Ужгород – Вишне Немецкое" (Словакия);
  • "Краковец – Корчова" (Польша);
  • "Ягодин – Дорогуск" (Польша).

Вместе с тем проводится программа профессиональной подготовки персонала, разработанная с учетом лучших международных практик. Таможенников обучают работе с новыми сканирующими системами. При этом акцент делается на технических возможностях оборудования, принципах интерпретации изображений, выявлении рисков и оперативном реагировании на возможные угрозы.

Мобильные сканеры на границе
Прохождение таможенного контроля станет быстрее

"Особое внимание уделено подготовке тренеров опытных специалистов, которые после прохождения расширенного курса сами смогут проводить обучение операторов. Это позволит обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации персонала на местах и оперативное реагирование на изменения кадрового состава", резюмировали в ГТС.

Украинская таможня получила мобильные сканеры
Таможенники прошли обучение работе с мобильными сканерами

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе.

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