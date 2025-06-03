Украинцы будут проходить таможню по-новому: к чему необходимо готовиться

В пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры. Они позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. В учреждении отметили, что новейшее оборудование значительно сократит время таможенного контроля и повысит его эффективность.

Отмечается, что все мобильные сканеры, о поставке которых сообщалось ранее, успешно прошли финальные испытания. Ими оборудовали пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС:

"Порубное – Сирет" (Румыния);

(Румыния); "Орловка – Исакча" (Румыния);

(Румыния); "Ужгород – Вишне Немецкое" (Словакия);

(Словакия); "Краковец – Корчова" (Польша);

(Польша); "Ягодин – Дорогуск" (Польша).

Вместе с тем проводится программа профессиональной подготовки персонала, разработанная с учетом лучших международных практик. Таможенников обучают работе с новыми сканирующими системами. При этом акцент делается на технических возможностях оборудования, принципах интерпретации изображений, выявлении рисков и оперативном реагировании на возможные угрозы.

"Особое внимание уделено подготовке тренеров – опытных специалистов, которые после прохождения расширенного курса сами смогут проводить обучение операторов. Это позволит обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации персонала на местах и оперативное реагирование на изменения кадрового состава", – резюмировали в ГТС.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе.

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