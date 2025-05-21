Украинцы будут проходить границу по-новому: что нужно знать перед выездом

Сотрудники украинской таможни будут проводить таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС). Правительство уже утвердило соответствующее решение, учитывая положительные результаты пилотного проекта по применению таких гаджетов, который длился с ноября 2023 года в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей.

"Успешная реализация пилотного проекта стала основой для масштабирования инициативы на все пункты пропуска", – отметили в ГТС.

В таможенной службе объяснили новые правила таможенного контроля. Они включат:

обязательное применение включенных бодикамер при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров;

при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров; оборудование должно быть закреплено на форменной одежде таможенников ;

; видеофиксация должна осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей;

запрещается самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей;

или удаление видеозаписей; в пунктах пропуска будут размещены предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, если их нет – должностные лица должны сообщать об этом устно;

при наличии технической возможности удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно;

запрещено использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.

Инструкцию по использованию индивидуальных портативных видеокамер, которая определит детальные процедуры их учета, выдачи, хранения и доступа к полученной информации, поручено утвердить Министерству финансов Украины.

Введение системы полного видеонаблюдения призвано обеспечить выявление причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил, и их устранение, профилактику злоупотреблений на таможне, защиту должностных лиц от необоснованных обвинений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца года Украина может ввести совместный таможенный и пограничный контроль на границе с Европейским Союзом (ЕС). Польские пограничники могут стать первыми, кто начнет проверять путешествующих вместе с украинскими коллегами.

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