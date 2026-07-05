Украинцам вернут часть денег за обучение: кто и как может получить компенсацию

Официально трудоустроенные украинцы могут вернуть до 18 % расходов на обучение, если оплачивали образование себе, своим детям или другим близким родственникам. Для этого необходимо до 31 декабря 2026 года подать декларацию и подтвердить расходы документами, в противном случае право на налоговую скидку будет утрачено.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА). Для этого необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям, подготовить пакет документов и до конца 2026 года подать декларацию. Если все оформлено правильно, государство вернет часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка — это механизм, позволяющий гражданам вернуть часть налога на доходы физических лиц, уплаченного с заработной платы. Фактически речь идет о компенсации части расходов на образование за счет уже уплаченных налогов.

Возврат осуществляется не в полном объеме стоимости обучения, а в пределах суммы НДФЛ, которую человек уплатил в течение отчетного года. Именно поэтому воспользоваться таким правом могут только граждане, которые официально работали и получали доходы, с которых удерживался этот налог.

Кто имеет право на получение компенсации

Если студент не работает официально, налоговую скидку может оформить тот из родителей или другой родственник, который фактически осуществлял оплату и имеет подтверждающие документы. Оформить налоговую скидку могут:

официально трудоустроенные граждане, которые оплачивали собственное обучение;

студенты, если у них есть официальное место работы и они самостоятельно оплачивают обучение по контракту;

родители, которые оплачивали обучение своих детей;

усыновители, опекуны, попечители или другие члены семьи первой степени родства, которые оплачивали обучение родственников.

За какое образование можно вернуть деньги

Закон позволяет получить компенсацию за оплату обучения в различных типах украинских учебных заведений. Главным условием является то, что обучение должно оплачиваться именно в украинском учебном заведении. В налоговую скидку включаются расходы на:

учреждения дошкольного образования;

детские сады;

школы;

лицеи;

профессионально-технические учебные заведения;

колледжи;

университеты;

отдельные учреждения внешкольного образования, кружки, музыкальные школы и секции, если они соответствуют требованиям законодательства.

Какую сумму можно вернуть

Размер компенсации зависит от суммы, потраченной на обучение, и от того, сколько налога на доходы физических лиц было уплачено за соответствующий год. Государство возвращает до 18% от фактически уплаченной стоимости обучения, однако сумма возврата не может превышать размер НДФЛ, удержанного из заработной платы налогоплательщика.

Например, если в течение года за обучение было уплачено 30 тысяч гривен, то при условии достаточной суммы уплаченного НДФЛ можно вернуть около 5 400 гривен. Если оплачивалось обучение двух детей или одновременно собственное обучение и обучение ребенка, размер компенсации может быть больше.

Какие документы необходимо подготовить

Для оформления налоговой скидки необходимо собрать пакет документов, подтверждающих понесенные расходы. Если оплата осуществлялась онлайн, необходимо указать реквизиты соответствующих электронных платежных документов. В частности, понадобятся:

декларация об имущественном положении и доходах;

копия договора с учебным заведением;

квитанции, чеки или платежные поручения об оплате обучения;

справка о доходах с места работы;

документы, подтверждающие родственные связи, если обучение оплачивалось за ребенка или другого члена семьи.

Как подать документы

После проверки документов средства перечисляются на банковский счет заявителя. Как правило, возврат осуществляется в течение 60 календарных дней после принятия декларации. Подать декларацию можно несколькими способами:

лично в территориальном органе Государственной налоговой службы по месту регистрации;

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

через "Электронный кабинет налогоплательщика" с использованием электронной подписи.

Право на такую компенсацию не переносится на последующие годы. Если декларацию не подать в установленный срок, вернуть часть средств за обучение уже не удастся. Также следует помнить, что граждане, не имевшие официального дохода и не уплачивавшие НДФЛ, не могут воспользоваться налоговой скидкой, даже если самостоятельно оплачивали обучение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля в Украине военный сбор будет уплачиваться по новым реквизитам, а все поступления будут направляться непосредственно в специальный фонд госбюджета. Налогоплательщикам рекомендуется обязательно проверять актуальные реквизиты перед оплатой, чтобы избежать ошибочного перечисления средств и возникновения налоговой задолженности.

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