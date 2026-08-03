Украинцам снова будут выплачивать по 5 тыс. грн: кто и как может подать заявление на получение выплаты
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Украинцам вновь доступна государственная программа "Пакет школьника" – через приложение Дія можно оформить единовременную выплату в размере 5 000 гривен на подготовку ребенка к первому классу. Средства разрешено потратить только на книги, канцелярские товары, школьные принадлежности, одежду и обувь, а подать заявление можно как онлайн, так и офлайн через сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Об этом сообщает Министерство социальной политики. Полученные средства имеют целевое назначение, и потратить их можно только на определенные категории товаров.
Кто может получить помощь
- один из родителей ребенка;
- усыновитель;
- законный представитель ребенка, являющийся гражданином Украины.
Если речь идет о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель через любой сервисный центр ПФУ. Подать заявку можно без посещения государственных учреждений. Для этого необходимо:
- авторизоваться в приложении Дія;
- открыть раздел "Помощь от государства";
- выбрать услугу "Школьный набор";
- выбрать ребенка, который в этом году поступает в первый класс;
- перейти к оформлению заявления;
- при необходимости открыть Дія.Карту в одном из уполномоченных банков;
- выбрать специальный счет "Забота о ребенке" для зачисления средств;
- проверить информацию и подписать заявление с помощью Дія.Підпису.
После рассмотрения заявления средства будут перечислены на специальный счет.
Подать заявление можно и без приложения
Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами или предпочитает личное обращение, предусмотрена возможность оформить пособие офлайн. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, где специалисты помогут подать заявление.
На что разрешено тратить 5 000 гривен
Выплата имеет исключительно целевое назначение. Деньги можно использовать на приобретение:
- книг;
- канцелярских принадлежностей;
- школьных принадлежностей;
- одежды;
- обуви, в том числе сезонной.
При этом покупать на эти средства смартфоны, планшеты, другие гаджеты или товары, не связанные с подготовкой к школе, не разрешается.
После зачисления средств их необходимо использовать в течение 180 календарных дней. Если этого не сделать, возможность воспользоваться выплатой будет утрачена в соответствии с условиями программы.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года украинцы, имеющие право на ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Независимости, получат от 450 до 3100 грн – в зависимости от категории. Большинству получателей деньги перечислят автоматически. В то же время отдельным гражданам необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
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