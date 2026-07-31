Украинцам "раздадут" до 3100 грн: кому выплатят деньги и каковы условия получения

В августе 2026 года украинцы, имеющие право на ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Независимости, получат от 450 до 3100 грн – в зависимости от категории. Большинству получателей деньги перечислят автоматически. В то же время отдельным гражданам необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Порядок выплаты определяют постановления Кабинета министров № 602 от 13 мая 2026 года и № 1396 от 27 декабря 2023 года. А в Пенсионном фонде объяснили, как подать заявление онлайн через электронный кабинет.

Разовую помощь ко Дню Независимости получают ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, жертвы нацистских преследований и другие категории граждан, определенные законом.

Кто получит 3100 грн, а кому выплатят меньше

Размер помощи зависит от статуса получателя:

3100 грн – лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам с инвалидностью вследствие войны I группы;

– лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам с инвалидностью вследствие войны I группы; 2900 грн – лицам с инвалидностью вследствие войны II группы;

– лицам с инвалидностью вследствие войны II группы; 2700 грн – лицам с инвалидностью вследствие войны III группы;

– лицам с инвалидностью вследствие войны III группы; 1000 грн – участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей;

– участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей; 650 грн – членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также отдельным категориям вдов и вдовцов;

– членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также отдельным категориям вдов и вдовцов; 450 грн – участникам войны, бывшим узникам нацистских лагерей, лицам, которых принудительно вывозили на работы, и другим категориям, предусмотренным законодательством.

Кому не нужно обращаться в Пенсионный фонд

Большинство получателей не должны подавать заявления. Помощь автоматически начислят:

пенсионерам, имеющим право на выплату;

гражданам, состоящим на учете в ПФУ как получатели жилищной субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

другим категориям граждан, данные о которых уже есть в государственных реестрах.

Пенсионеры получат деньги вместе с августовской пенсией. В целом выплату должны провести ко Дню Независимости, то есть до 24 августа 2026 года.

Для ветеранов войны, которые сейчас проходят военную службу, предусмотрен отдельный механизм. Деньги им выплатят через воинскую часть, учреждение или организацию, где они служат или работают. Соответствующие списки в Пенсионный фонд подают воинские части и работодатели.

Кому нужно подать заявление

Самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд должны граждане, которые:

имеют право на помощь;

не являются пенсионерами;

не получают жилищную субсидию или льготы на оплату коммунальных услуг;

не проходят военную службу.

Заявление можно подать до 1 августа 2026 года. Если этот срок пропущен, обратиться разрешается позже – до 1 октября 2026 года.

Если право на помощь возникло до 24 августа, но человек ее не получил, он также может подать заявление в Пенсионный фонд. В таком случае деньги должны перечислить до 1 ноября 2026 года.

Как оформить заявление онлайн

Документы можно подать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или другим доступным способом.

В разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать услугу "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины".

Заполнить электронную форму: указать персональные данные и реквизиты банковского счета.

Добавить скан-копии документов, подтверждающих право на выплату.

Подписать заявление КЭП и отправить его в Пенсионный фонд.

Статус рассмотрения обращения можно проверить в личном кабинете на портале ПФУ, в разделе "Мои обращения".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам могут выплатить сумму, равную 10 пенсиям сразу. Однако такая помощь также предоставляется не каждому.

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