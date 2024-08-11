Украинцам с детьми выплатят по 2400 на человека: как получить помощь
Украинцы, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и воспитывающие детей, могут получить более 2 тыс. гривен финансовой помощи. Деньги предоставляются наиболее уязвимым слоям населения при содействии Министерства иностранных дел Германии.
О помощи сообщили в фонде "Благополучие детей", занимающемся распределением денег в партнерстве с немецким фондом Diakonie Katastrophenhilfe (DKN) за финансирование Министерства иностранных дел Германии. Фонд объявил об отборе участников в программу денежной помощи.
Помощь обещают для семей, которые признают наиболее уязвимыми : они получат пособие из расчета 2400 грн на человека в течение 4 месяцев. Деньги предназначены для покупки продуктов питания и средств гигиены. Принять участие в отборе семьи, которые
- воспитывают детей до 18 лет;
- получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;
- сейчас живут в Киеве или в Киевской области.
В помощи будет отказано тем семьям, которые в 2022-2024 годах получили ваучерные карты МЕТРО от фонда "Благополучие детей". Также участники программы не должны получать финансовую помощь от других организаций. Участие в программе доступно для тех, кто выехал из следующих областей:
- Автономная Республика Крым;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская;
Те, кто отвечает требованиям и нуждается в помощи, могут принять участие в отборе. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно. Также для оформления заявки необходимо предоставить пакет документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица;
- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей и т.п.).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине анонсировали новую финансовую помощь от ООН для пенсионеров с низкими выплатами, проживающими в районах боевых действий. Переселенцы, недавно переехавшие в Киев или Киевскую область, также могут получить 10 800 грн от благотворительного фонда.
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