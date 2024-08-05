Финансовая помощь от ООН для украинцев: кто может рассчитывать на поддержку

В Украине анонсирована новая финансовая помощь от ООН для пенсионеров с низкими выплатами, проживающих в районах боевых действий. Переселенцы, недавно переехавшие в Киев или Киевскую область, также могут получить 10 800 грн от благотворительного фонда.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Украинцам, пострадавшим от войны, оказывают финансовую поддержку через разные международные программы.

В частности, действующий с августа 2023 года проект Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН направлен на помощь определенным категориям населения Украины. Благодаря финансированию от Финляндии в размере 2 миллионов евро многие украинцы смогут получить необходимую поддержку.

Но рассчитывать на эти выплаты могут не все граждане. Финансовая помощь от ВПП ООН направлена на поддержку пенсионеров, отвечающих следующим требованиям:

получают низкие пенсионные выплаты;

проживают в районах активных или вероятных боевых действий.

Эта помощь будет предоставляться как надбавка к пенсиям, что поможет уменьшить финансовую нагрузку на пожилых людей. Благодаря этому проекту финансовую помощь уже смогли получить 360 тысяч пенсионеров, и программа продлится до конца 2024 года.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия неоднократно оказывала гуманитарную помощь. В общей сложности страна выделила 11 миллионов евро в поддержку гуманитарных инициатив ВПП ООН в Украине. Из этой суммы:

8 миллионов евро направлено на доставку продовольственной помощи украинцам в прифронтовых районах и предоставление финансовой поддержки наиболее уязвимым слоям населения;

направлено на доставку продовольственной помощи украинцам в прифронтовых районах и предоставление финансовой поддержки наиболее уязвимым слоям населения; 1 миллион евро выделено на разминирование сельскохозяйственных угодий в Харьковской области.

Помощь переселенцам от благотворительного фонда

Переселенцы также могут получить финансовую поддержку благотворительного фонда "ДЕПОЛЬ УКРАИНА". Однако эта помощь предоставляется только тем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые за последние три месяца переехали в Киев или Киевскую область.

Размер денежной помощи составляет 10 800 грн., но выплачивается равными частями по 3 600 грн. в течение трех месяцев. Заявители должны удовлетворять следующим требованиям:

иметь несовершеннолетних детей и справку ВПЛ с территорий активных боевых действий или временной оккупации сроком до 90 дней на момент подачи заявки;

иметь справку ВПЛ из зоны активных боевых действий/оккупации сроком до 30 дней на дату обращения;

не получать финансовую поддержку от других благотворительных организаций за последние 3 месяца (кроме государственных выплат для ВПЛ).

Для успешной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму. Там нужно указать срок статуса ВПЛ, место жительства до 24 февраля 2022 года, информацию о других выплатах, количестве детей, идентификационных кодах членов семьи и контактном номере телефона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню Независимости Украины ветераны, жертвы нацистских преследований и граждане с особыми заслугами могут получить разовую финансовую помощь в размере от 450 до 3100 гривен. Для получения выплаты все, кроме пенсионеров, должны подать заявку в Пенсионный фонд Украины до 1 августа или до 1 октября в случае опоздания.

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