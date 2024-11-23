Пенсионный возраст в Украине в 2025-м: правила ужесточат, больше украинцев не смогут вовремя выйти на пенсию

В Украине в 2025-м изменят правила выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст не увеличат, однако ужесточат требования к стажу. В результате, больше украинцев не сможет вовремя выходить на заслуженный отдых.

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Об этом говорится в действующем законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Отметим, что требования к стажу растут каждый год на 12 месяцев. Смена правил будет продолжаться до 2028-го.

При этом с 2025-го правила изменятся следующим образом:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 32 года стажа (в 2024-м – 31 год);

года стажа (в 2024-м – 31 год); для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь 22 года стажа (в 2024-м – 21 год);

года стажа (в 2024-м – 21 год); для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 15 лет стажа (требование осталось без изменений).

Когда украинцы выходят на пенсию

Средний пенсионный возраст, если взять все категории без учета их количества, составляет около 54 лет. Дело в том, что раньше на пенсию выходят прокуроры, судьи, военные и т.п. При этом в среднем один работник, платящий единый соцвзнос, удерживает одного пенсионера (для обеспечения достойной выплаты должно быть вдвое больше).

Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) опубликовали подробный отчет о ситуации в Украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации.

За 2019-2023 годы доля вышедших на пенсию до 60 лет упала с 25% до 11%, тогда как количество людей, получавших пенсию после 60 лет, возросло от 0,5% до 14%. Это произошло благодаря возрастанию требований по стажу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине для всех действует ограничение: размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Сейчас это 23,6 тыс. грн. Однако десятки тысяч пенсионеров это ограничение обошли: они обратились в суд и обязали Пенсионный фонд провести перерасчет.

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