Украинцам "разрешили" не спешить тратить "Национальный кэшбэк": какую новую дату выбрали

Кабинет министров изменил условия использования выплат, начисленных в рамках программы "Национальный кэшбэк". Средства, оставшиеся на картах по состоянию на 1 июля, не пропадут – украинцам предоставили еще месяц, чтобы их потратить. То есть теперь это нужно сделать до 31 июля включительно, иначе их все же спишут и вернут в бюджет.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики, по инициативе которого и было принято соответствующее решение. Изменения в правительственные постановления внесли из-за сдвига графиков финансирования – выплаты за апрель начнут поступать только с 3 июля, поэтому гражданам предоставили дополнительное время, чтобы они успели фактически воспользоваться начисленными средствами.

Суть решения Кабмина

Июльский этап начислений станет одним из самых масштабных, поскольку он объединит сразу несколько видов выплат, которые аннулируются в случае неиспользования. Это касается абсолютно всех средств, которые в настоящее время остаются на картах "Национального кэшбэка", и в частности:

апрельское начисление, которое должно поступить в начале месяца;

кешбэк на топливо – вместе с апрельскими средствами на карты поступит компенсация за топливо, действовавшая с 20 марта по 31 мая в ответ на скачок мировых цен (ее максимальный размер – 1000 гривен).

Программа продолжит действовать

Несмотря на перенос срока использования апрельских выплат, сама государственная программа "Национальный кэшбэк" продолжит функционировать в обычном режиме. Согласно подсчетам Минэкономики:

по состоянию на 30 июня к программе присоединились более 5 млн активных пользователей ;

; в системе зарегистрировано более 2 тыс. отечественных производителей;

кешбэк действует на 422 тыс. товаров и почти в 1,5 тыс. торговых площадках.

На что можно потратить кэшбэк

Оплата коммунальных услуг .

. Оплата почтовых услуг .

. Продукты питания украинского производства.

украинского производства. Медицинские изделия и лекарства украинского производства.

украинского производства. Книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Пожертвования на благотворительность, в частности в поддержку ВСУ.

Какую долю возвращает программа

5% – за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода;

за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода; 15% – за непродовольственные товары: одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, ремонта, а также твёрдые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплата оформляется на срок до 30 месяцев и дает право на начисление 2000–3000 тыс. грн на человека, которые поступают в два этапа – до 15 и до 28 числа.

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