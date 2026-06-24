Украинцам выплатят до 3000 гривен: деньги поступят до 28 июня

Украинцы, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплата оформляется на срок до 30 месяцев и дает право на начисление 2000-3000 тыс. грн на человека, которые поступают в два этапа – до 15 и до 28 числа.

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Условия, правила и требования предоставления помощи регламентируются постановлением правительства № 709, принятым 11 июля 2023 года. Поскольку 29 июня выпадает на выходной день (воскресенье), выплата за этот месяц может поступить в конце текущей рабочей недели (то есть до 26 июня включительно) или на 1–2 дня позже.

Суммы и продолжительность выплат

Согласно введённым в этом году изменениям, наиболее уязвимые категории ВПЛ будут получать государственную помощь в течение 30 месяцев с момента её оформления (ранее этот срок ограничивался 24 месяцами). Впрочем, сами суммы ежемесячных выплат в 2026 году остались неизменными:

2000 гривен – для взрослых граждан, соответствующих критериям программы;

– для взрослых граждан, соответствующих критериям программы; 3000 гривен – для детей, а также для лиц с инвалидностью.

График выплат в июне

В Украине официально отменены старые трехэтапные графики (ранее деньги поступали 3, 13 и 23 числа) и утверждены новые фиксированные периоды выплат в месяц:

до 15 числа;

до 28 числа.

В июне конечная дата второго периода (28 число) приходится на воскресенье, поэтому график зачислений может несколько сдвинуться. Средства могут поступить на карты переселенцев раньше – в конце текущей рабочей недели. Если же банковские системы или казначейство не успеют обработать транзакции, деньги поступят на 1–2 дня позже утвержденного срока.

Другие программы помощи ВПЛ в Украине

Государственная субсидия на проживание – не единственная финансовая и социальная поддержка для эвакуированных украинцев. Переселенцы имеют право на ряд других инструментов поддержки:

Международные гранты и выплаты

Переселенцы могут подать заявки на получение денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которая составляет от 10 800 до 12 300 гривен. Отдельные программы выплат также реализуют ЮНИСЕФ, благотворительный фонд "Каритас", Общество Красного Креста и другие крупные фонды.

Жилищные программы

Для решения вопроса с жильем переселенцы могут воспользоваться программой льготной ипотеки "еОселя" или присоединиться к государственной инициативе "Приют".

Работа и переобучение

Государственная служба занятости помогает переселенцам в поиске вакансий. Более того, при необходимости ВПЛ могут получить специальный государственный ваучер, который полностью или частично покрывает расходы на освоение новой, востребованной на рынке специальности.

Бизнес-гранты

Те, кто планирует начать собственное дело на новом месте, могут подать заявку на безвозвратные финансовые гранты для запуска или перемещения бизнеса, а также пройти бесплатное обучение предпринимательству.

Также OBOZ.UA сообщал, что уже 3 тыс. украинских семей приобрели новое жилье, воспользовавшись ваучерами на 2 млн грн. Такие ваучеры выдаются вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) с временно оккупированных территорий. Речь идет о компоненте программы "еВосстановление" "Жилье для ВПЛ из ВОТ".

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