Украинцам раздают по 6500 грн "на зиму": количество получателей помощи увеличили

В Украине расширили программу выплат в рамках программы "Теплая зима" – на детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На каждого такого ребенка будет выделено 6500 грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: также выплаты получат дети из малообеспеченных семей.

В целом же, рассказал глава правительства, в декабре 2024 года помощь по программе "Теплая зима" получили 600 тыс. украинцев. Размер выплаты составил также 6500 грн.

"Правительство усовершенствует программу "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ. В декабре 2024 года по этой программе помощь получили 600 тыс. украинцев. На каждого ребенка было выплачено по 6500 грн", – говорится в сообщении.

В целом же, согласно условиям программы, опубликованным на сайте Министерства социальной политики, до расширения программы на получение финансовой поддержки могли рассчитывать 2 категории украинцев. В частнгости:

малообеспеченные семьи;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

Потратить же эти деньги, можно на покупку детям теплой одежды. А также:

обуви;

других вещей, которые требуются зимой.

Для украинцев предусмотрена выплата в 8 тыс. грн

В то же время, размер максимальной помощи для безработных в Украине вырос на 900 грн. С 1 января 2025 года она составляет 8 000 грн, тогда как в 2024-м было 7 100 грн.

Также, рассказали в Госслужбе занятости, увеличилась компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с I группой инвалидности – со 106 500 до 120 000 грн. Рост составил 13 500 грн.

Помимо этого, выросла компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей со II группой инвалидности – на 9 000 грн, с 71 000 до 80 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские аграрии могут получить бюджетные дотации на содержание определенных животных, в частности коров. Так, для фермеров, содержащих от 3 до 100 коров, предусматривается выплата по 7 тыс. грн за каждую.

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