Для украинцев предусмотрена выплата в 7 тыс. грн: кто полуит деньги

Украинские аграрии могут получить бюджетные дотации на содержание определенных животных – в частности, коров. Так, для фермеров, содержащих от 3 до 100 коров предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую.

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Об этом сообщает Уряд online. Там отметили: также дотация предусмотрена для тех, кто удерживает маточное поголовье коз и/или овец. Впрочем, для них размер выплаты определен намного меньший – 2 тыс. грн на каждое животное.

"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. Кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: чтобы подать заявку, нужно войти в Государственный аграрный реестр. Там – заполнить анкету, к которой прикрепить необходимые документы.

В свою очередь, в Гайворонской городской территориальной общине отметили: в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки Укргосфонд проверит поданные сведения. После чего определит объем бюджетных средств по для выплаты.

"Укргосфонд через Государственный аграрный реестр уведомляет получателя о согласовании с указанием объема поддержки или отказе в согласовании поданной заявки с указанием причин отказа. В течение 7 календарных дней с даты согласования заявки Укргосфондом с указанием объема поддержки, получатель подписывает приложение к договору путем наложения электронной подписи", – объяснили там.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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