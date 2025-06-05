Украинцам раздают деньги от государства на образование: все, что нужно знать о выплате
В Украине полностью компенсируют стоимость контрактного обучения в вузах для детей защитников и защитниц за 2024/2025 учебный год. Первая тысяча сертификатов уже направляется к выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года, а OBOZ.UA узнал, кто получит средства и что для этого нужно.
Что нужно для компенсации?
- ID-карта или биометрический паспорт в Дії.
- Верифицированный налоговый номер.
- Информация о соискателе образования в ЕГЭБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории.
- Контрактная форма обучения в 2024/2025 году.
Где можно использовать сертификат на обучение?
- Программа действует в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, которые подписали договор с Министерством по делам ветеранов.
Как получить деньги в Дії?
- Проверить в администрации, участвует ли заведение в проекте.
- Подать в заведение документы, подтверждающие статус (удостоверение о члене семьи погибшего защитника или защитницы, свидетельство о рождении и УБД отца/матери или Выписку из ЕГРВВ).
- Получить уведомление в приложении Дія.
- Подтвердить сертификат на получение помощи в приложении в течение 20 календарных дней.
- После подтверждения средства автоматически поступят на счет учебного заведения.
Как учебное заведение может присоединиться к проекту?
- Заключить договор с Министерством по делам ветеранов Украины об участии в проекте.
- Иметь действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности.
- При отсутствии льготы у студента в ЕГЭБО – внести соответствующую информацию в течение 5 рабочих дней после получения документов.
- Гарантировать, что государственная помощь покроет полную стоимость обучения на соответствующий учебный год.
- Ежемесячно до 1-го числа отчитываться Минветеранов об использовании бюджетных средств.
- Информировать соискателей образования о возможности получить государственную помощь.
- Вернуть уплаченные средства соискателям образования, которые получили помощь, в течение 6 месяцев.
Что делать, если вы не получили уведомление?
- Уточнить в вашем учебном заведении, подписан ли договор с Министерством по делам ветеранов Украины.
- Подать в заведение документы, подтверждающие статус (свидетельство о рождении ребенка и выписку из ЕГРВВ).
Также OBOZ.UA сообщал, что граждане Украины, которые имеют статус "ребенка войны" и чей доход не превышает 4240 грн на одного человека, могут получить 25%-ю скидку на оплату коммунальных услуг. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов, подтверждающих право на льготу.
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