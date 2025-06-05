Украинцам раздают деньги от государства на образование: все, что нужно знать о выплате

В Украине полностью компенсируют стоимость контрактного обучения в вузах для детей защитников и защитниц за 2024/2025 учебный год. Первая тысяча сертификатов уже направляется к выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года, а OBOZ.UA узнал, кто получит средства и что для этого нужно.

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Молодым украинцам раздают деньги на обучение. Кто получит? Дети погибших защитников и защитниц Украины.

Дети военных с инвалидностью вследствие войны.

Дети участников боевых действий.

Дети пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Дети пленных из-за вооруженной агрессии.

Дети пострадавших участников Революции достоинства. Обратите внимание: максимальный возраст получателя помощи от государства – 23 года.

Что нужно для компенсации?

ID-карта или биометрический паспорт в Дії.

Верифицированный налоговый номер.

Информация о соискателе образования в ЕГЭБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории.

Контрактная форма обучения в 2024/2025 году.

Где можно использовать сертификат на обучение?

Программа действует в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, которые подписали договор с Министерством по делам ветеранов.

Как получить деньги в Дії?

Проверить в администрации, участвует ли заведение в проекте.

Подать в заведение документы, подтверждающие статус (удостоверение о члене семьи погибшего защитника или защитницы, свидетельство о рождении и УБД отца/матери или Выписку из ЕГРВВ).

Получить уведомление в приложении Дія.

Подтвердить сертификат на получение помощи в приложении в течение 20 календарных дней.

После подтверждения средства автоматически поступят на счет учебного заведения.

Как учебное заведение может присоединиться к проекту?

Заключить договор с Министерством по делам ветеранов Украины об участии в проекте.

Иметь действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности.

При отсутствии льготы у студента в ЕГЭБО – внести соответствующую информацию в течение 5 рабочих дней после получения документов.

Гарантировать, что государственная помощь покроет полную стоимость обучения на соответствующий учебный год.

Ежемесячно до 1-го числа отчитываться Минветеранов об использовании бюджетных средств.

Информировать соискателей образования о возможности получить государственную помощь.

Вернуть уплаченные средства соискателям образования, которые получили помощь, в течение 6 месяцев.

Что делать, если вы не получили уведомление?

Уточнить в вашем учебном заведении, подписан ли договор с Министерством по делам ветеранов Украины.

Подать в заведение документы, подтверждающие статус (свидетельство о рождении ребенка и выписку из ЕГРВВ).

Также OBOZ.UA сообщал, что граждане Украины, которые имеют статус "ребенка войны" и чей доход не превышает 4240 грн на одного человека, могут получить 25%-ю скидку на оплату коммунальных услуг. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов, подтверждающих право на льготу.

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