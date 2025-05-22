Украинцам рассказали, кого в первую очередь затронет ужесточение правил переводов денег между картами: чего ожидать с 1 июня

Ужесточение правил карточных переводов с 1 июня направлено на противодействие мошенникам, а потому вряд ли скажется на развитии банковских сервисов. Более того, оно, вероятно, затронет ограниченное количество украинцев – ведь к примеру, ныне на проблемы из-за с карточных лимитов жалуются всего 3-5% граждан.

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Об этом OBOZ.UA рассказал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он отметил: несмотря на уже действующие лимиты, украинцы не только не закрывают свои карточные счета – наоборот, их количество растет.

"С начала действия Меморандума между банками о противодействии мошенничеству количество новых карточных счетов даже растет. В пределах 1-2% ежемесячно", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркнул Мамедов, в ближайшие месяцы ситуация в банковской сфере будет стабильной и прогнозируемой. Ведь банковский рынок:

Прочен.

Устойчив к "возможным новым вызовам".

"В настоящее время нет даже намеков на кризисные явления. Банковский сектор остается крепким и надежным. Люди не спешат выводить средства – наоборот, ежемесячный рост количества вкладчиков составляет около 2%", – резюмировал банкир.

Как в Украине ужесточат правила переводов денег между картами

Вместе с тем, напомним: с 1 июня с карты на карту без официального подтверждения заработка можно будет перечислять на 50 тыс. грн меньше, чем сейчас – до 100 тыс. грн. Впрочем, готовится к новшеству сами банки советуют уже сейчас – ведь чтобы избежать неудобств, нужно будет, в частности, собрать внушительный пакет документов.

При этом лимит снизится, даже несмотря на то, что ранее Нацбанк не продлил ограничение на исходящие переводы "с карты на карту" в 150 000 грн в месяц. Дело в том, что до этого сами банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, в котором прописаны:

сами лимиты;

обязательство банков их придерживаться.

В частности, о том, что лимиты продолжат действовать, рассказали OBOZ.UA в ПриватБанке, а также в Monobank. "Лимиты по Меморандуму действуют на исходящие переводы", – сообщили в последнем.

В то же время, подчеркивается материале OBOZ.UA, лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в границах подтвержденного дохода.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в банковском секторе рекомендуют позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего, получить документальное подтверждение доходов и оптимизировать количество счетов.

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